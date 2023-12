سلاۆيان بازارىندا ونەر كورسەتكەن قازاقستاندىق ەكى ءانشى دە لاۋرەات اتاندى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - بيىل ۆيتەبسكىدەگى «سلاۆيان بازارى» حالىقارالىق ونەر فەستيۆالىندە قازاقستان اتىنان Kyle Ruh (ەرىك تولەنوۆ)، ال بالالار بايقاۋىندا الينۋر حامزين ونەر كورسەتتى.

ەكى ورىنداۋشى دا بايقاۋدىڭ لاۋرەاتى اتاندى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات. مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ەرىك تولەنوۆ ۇلتتىق ءداستۇردى ساقتاۋداعى جوعارى شەبەرلىگى ءۇشىن مەملەكەتارالىق «مير» تەلەراديوكومپانياسىنىڭ «پەسنيا - پۋت ك سودرۋجەستۆۋ» ارنايى ماراپاتىنا يە بولدى. سونداي- اق ول حالىقارالىق بايقاۋدىڭ لاۋرەاتى اتاندى. ال 12 جاستاعى الينۋر حامزين بالالار اراسىندا وسى سايىستا ەكىنشى ورىن يەلەندى.

ايتا كەتەيىك، ەرىك تولەنوۆ 1993 -جىلى تۇركىستان وبلىسىنىڭ اشىساي اۋىلىندا دۇنيەگە كەلگەن. كەنتاۋ قالاسىنداعى №23 ت. رىسقۇلوۆ اتىنداعى مەكتەپتى، ت. جۇرگەنوۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ونەر اكادەمياسىن بىتىرگەن، 2014-2016 -جىلدارى ءتۇرلى مۋزىكالىق توپتاردا ونەر كورسەتكەن. 2021 -جىلى Mozart حالىقارالىق شىعارماشىلىق فەستيۆالىنىڭ جانە Welle-music wave حالىقارالىق بايقاۋىنىڭ گران- پري يەگەرى اتانعان، The Voice of Kazakhstan تانىمال بايقاۋىندا ەكىنشى ورىن الدى. ونىڭ قويىلىمى الەمنىڭ ەڭ ۇزدىك The Voice شوۋلارىنىڭ قاتارىنا ەندى.

الينۋر حامزين 2010 -جىلى ورال قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. №27 مەكتەپ- ليسەيىنىڭ 6-سىنىبىندا جانە №1 مۋزىكا مەكتەبىندە وقيدى. سوڭعى 5 جىلدا رەسپۋبليكالىق كونكۋرستارعا، تەلەجوبالارعا جانە حالىقارالىق كونكۋرستارعا، ونىڭ ىشىندە پاريجدەگى Junior Eurovision بايقاۋىنا، تاشكەنتتەگى «روزا ۆوستوكا» حالىقارالىق كونكۋرسىنا قاتىسقان. سونداي- اق، ول ءارتۇرلى تەلەجوبالار مەن كونكۋرستاردىڭ لاۋرەاتى.