قىتايداعى قىزىل اسپان جۇرتتىڭ ۇرەيىن ۇشىردى - ۆيدەو

LADBible پورتالىنىڭ مالىمەتىنشە، تۇرعىندار الەۋمەتتىك جەلىدە اسپان كادرلارىن جۇكتەپ، بۇل نە ەكەنىنە بولجام جاساپ جاتىر. بىرەۋلەر ءتىپتى اپوكاليپسيس باستالدى دەپ شەشكەن.

«مۇندايدى بۇرىن-سوڭدى كورگەن ەمەسپىن. اسپان قىزىل تۇسكە اينالۋى مۇمكىن ەكەنى قاتتى تاڭعالدىرادى»، - دەپ جازدى ولاردىڭ ءبىرى.

الايدا جەرگىلىكتى مەتەورولوگتار تۇرعىنداردى سابىرعا شاقىردى. جوۋشان مەتەورولوگيالىق بيۋروسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى سەنبىدە قالا تۇماندى جانە بۇلتتى بولعانىن، ال قىزىل اسپان كەزىندە جاڭبىر جاۋىپ تۇرعانىن ايتتى.

«اۋا رايى جاقسى كەزدە اتموسفەراداعى سۋ اەروزول تۇزەدى، ولار قايىقتاردىڭ جارىعىن سىندىرىپ، شاشىراتادى. سودان ادامدار كورگەن قىزىل اسپان پايدا بولدى»، - دەدى ماماندار.

بۇل تۋرالى Global Times جازدى.

