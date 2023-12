بيولوگتار الەمدەگى ەڭ جاعىمدى حوش ءيىستى انىقتادى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - شۆەتسيانىڭ كارولينسكايا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ بيولوگتارى قانداي ءيىستى ەڭ حوش ءيىس دەپ ساناۋعا بولاتىنىن، ياعني ادامداردىڭ كوپشىلىگىندە جاعىمسىزدىق تۋدىرمايتىن يىستەردى انىقتاۋعا شەشىم قابىلدادى.

The perception of odor pleasantness is shared across cultures / Current Biology زەرتتەۋىنە الەمنىڭ ءارتۇرلى ايماعىنان 225 ادام قاتىستى.

بۇل مەكسيكا مەن تايلاندتىڭ ءىرى قالالارىنىڭ تۇرعىندارى، سونداي-اق ءارتۇرلى ايماقتاردا تۇراتىن جانە اڭشىلىقپەن، تەرىمشىلىكپەن جانە ەگىنشىلىكپەن اينالىساتىن جەتى تايپالار مەن حالىقتار، مىسالى، سەمەلايلار (مالايزيانىڭ بايىرعى حالقى) جانە سەري ۇندىستەرى (مەكسيكا).

تاجىريبەگە سونداي-اق، امەريكا قۇراما شتاتتارىنان كەلگەن 61 ەرىكتى قاتىسقان Olfactory perception of chemically diverse molecules / Springer Link زەرتتەۋىنىڭ دەرەكتەرى ەنگىزىلگەن. ونىڭ بارىسىندا عالىمدار ءارتۇرلى كونسەنتراتسياداعى 480 ءيىس مولەكۋلاسىن قابىلداۋعا تالداۋ جاسادى.

پىكىرلەردى سالىستىرۋ، تالداناتىن ەڭ جاعىمدى ءيىس ۆانيلين ەكەنىن كورسەتتى. بۇل قاتىسۋشىلاردىڭ كوپشىلىگىنە ۆانيلدىڭ ءيىسى ۇنادى دەگەندى بىلدىرمەيدى، كەرىسىنشە، كوپشىلىگى ونى جاعىمدى نەمەسە بەيتاراپ دەپ تاپتى.

ەڭ جاعىمسىز ءيىس، كوپشىلىگىنىڭ پىكىرىنشە، يزووۆالەر قىشقىلى بار يىستەر. ول سويا ءسۇتى مەن ىرىمشىكتە كەزدەسەدى، سونىمەن بىرگە بۇل قاتارعا اياقتان شىعاتىن شۋاش ءيسى دە ەنگەن.

massaget.kz