الەمگە تانىمال قۇسبەگى اتانعان قانداسىمىز ايشولپان الماتىداعى ج و و- عا وقۋعا ءتۇستى

الماتى. قازاقپارات - دۇنيەجۇزىندە ەڭ جاس قۇسبەگى اتانعان قانداسىمىز ايشولپان نۇرعايىپ الماتى قالاسىنداعى سۋلەيمان دەميرەل ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ستۋدەنتى اتاندى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

ايتا كەتەيىك، قۇسبەگىلىك ونەردى الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىندە ناسيحاتتاپ، نيۋ-يوركتە «ازيانىڭ باتىر قىزى» اتاعىنا يە بولعان ايشولپانعا بۇدان بۇرىن الەمنىڭ بەلدى جوعارى وقۋ ورىندارى - گارۆارد پەن وكسفورد ءبىلىم الۋعا ۇسىنىس بىلدىرگەن بولاتىن.

الايدا، اتاجۇرتقا ورالعان قانداسىمىز بيىل نۇر-سۇلتان قالاسىنداعى «Spectrum» حالىقارالىق مەكتەبىن ءتامامداپ، ىزىنشە وتاندىق ج و و- عا وقۋعا ءتۇستى.

قازاق حالقىنىڭ قۇسبەگىلىك ونەرىن الەمدىك ارەنادا كەڭىنەن ناسيحاتتاپ، وتاندىق ەتنومادەنيەتكە ەلەۋلى ۇلەس قوسقانى ءۇشىن ايشولپان نۇرعايىپقا س. دەميرەل ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ باسشىلىعى 100 پايىزدىق ءبىلىم گرانتىن تاعايىنداعان بولاتىن. ايشولپان «ەكى شەت ءتىلى» ماماندىعىن تاڭداپ وتىر.

«وقۋعا تۇسكەن كۇننەن باستاپ ساباعىمدى جاقسى وقىپ، بىرنەشە شەت ءتىلىن مەڭگەرگەن مىقتى مامان بولعىم كەلەدى. تەك ءبىلىم الىپ قانا قويماي، ءوز-ءوزىمدى جان-جاقتى دامىتىپ، دوستار تاۋىپ، ناعىز س د ۋ ستۋدەنتى اتانامىن دەگەن ۇمىتتەمىن. مەنىڭ ونەرىمە ءتانتى بولىپ، لوندونداعى Oxford ۋنيۆەرسيتەتى جانە امەريكاداعى ءبىرقاتار ۋنيۆەرسيتەتتەر وقۋعا شاقىرعان بولاتىن. الايدا، مەن ءوز اتامەكەنىم - قازاقستاندا قالاتىن بولدىم»، - دەپ لەبىزىن ءبىلدىردى 1-كۋرس ستۋدەنتى اتانعان ايشولپان نۇرعايىپ.

ايتا كەتەيىك، 2014-جىلى اعىلشىننىڭ «Daily Mail» باسىلىمى قۇسبەگىلىك ونەرىن يگەرگەن 13 جاستاعى قازاق قىزى تۋرالى ماقالا جاريالاپ، ايشولپاندى بۇكىل الەمگە تانىمال ەتكەن بولاتىن.

وسىدان كەيىن رەجيسسەر وتتو بەلل «بۇركىتشى قىز» (The Eagle Huntres) اتتى دەرەكتى فيلم ءتۇسىردى. اتالعان فيلم وسكار سىيلىعىنا ۇمىتكەر ۇزدىك 15 فيلمنىڭ قاتارىنا ەندى. سول كەزدە فيلم اۆتورلارى ءتۇسىرىلىم جۇمىستارىن قالاي جۇرگىزگەندەرىن ايتىپ بەردى. ال اۆستراليا ءانشىسى سيا فەرلەر «Angel by the Wings» اتتى انىنە كليپ شىعاردى.

اتالعان شىعارما موڭعولياداعى بۇركىتشى قازاق قىزى ايشولپان نۇرعايىپ قىزى تۋرالى دەرەكتى فيلمنىڭ رەسمي ساۋندترەگى بولىپ سانالادى. سونداي-اق، ايشولپانعا «Asia Game Changer Awards 2017» سىيلىعى بەرىلگەن بولاتىن.

2018-جىلى موڭعوليالىق قانداسىمىز قازاقستانعا ارنايى كەلىپ كەتكەن ەدى. سول تۇستا ءوزى تۇسكەن «كوشپەندىلەر» دەرەكتى فيلمىنىڭ «موڭعوليا قازاقتارى: بۇركىتشىلەر» ءبولىمى كورەرمەنگە جول تارتتى.