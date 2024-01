عالىمدار ءتىرى روبوت جاساپ شىعاردى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات – ا ق ش عالىمدارى باقالاردىڭ جاسۋشالارىنان ءتىرى روبوت قۇراستىرىپ شىعاردى. ولاردىڭ مولشەرى نەبارى 1 ميلليمەتردى قۇرايدى.

امەريكالىق عالىمدار وزدەرىنىڭ تاجىريبەلەرىن Proceedings of the National Academy of Sciences جۋرنالىندا جاريالاعان.

روبوتتاردىڭ سىزبالارىن جاساپ شىعارۋمەن ۆەرمونت ۋنيۆەرسيتەتىنە تيەسىلى Deep Green جاساندى ينتەللەگى بار سۋپەركومپيۋتەر اينالىسىپتى. 500-1000 نان استام جاسۋشا قولمەن ىرىكتەلىپ، ميكروقىسقىشپەن قۇراستىرىلىپتى.

عالىمداردىڭ مالىمەتىنشە، جاسالعان نارسە - قاراپايىم روبوت تا، جانۋار دا ەمەس، ءتىرى باعدارلامالىق اعزا. بۇعان قوسا ماماندار «ءتىرى» روبوتتى ادام دەنەسىنە ەكپە نەمەسە ءدارى جىبەرگەندە قولدانۋعا بولاتىندىعىن ايتتى.

روبوتتاردىڭ قاڭقاسىنا نەگىز بولعان نارسە - قۇرباقالاردىڭ ەمبريوندىق جاسۋشالارى. باقالاردىڭ جۇرەگىنەن الىنعان جاسۋشالاردىڭ كومەگىمەن روبوتتار قوزعالۋ قابىلەتىنە يە بولعان. ولار سۋلى ورتادا بىرنەشە اپتا بويى ءجۇزىپ، ءوزىنىڭ جيناعان قورىمەن قورەكتەنەدى. ال ەگەر جۇمىسى توقتاسا، جىلدام ءشىرىپ كەتۋ قاسيەتىنە يە.