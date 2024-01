قازاقستان باسشىلارى كاتار بيزنەسمەندەرىن ەلىمىزگە ينۆەستيتسيا قۇيۋعا شاقىردى

دوحا. قازاقپارات - بۇگىن كاتار استاناسىندا «قازاقستان - ەكونوميكاسى تارتىمدى ءارى ينۆەستيسياعا قولايلى ەل» (Kazakhstan as an attractive economy and investment destination) فورۋمى بولدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

شارا ق ر پرەزيدەنتى قاسىم- جومارت توقايەۆتىڭ «سىندارلى قوعامدىق ديالوگ - قازاقستاننىڭ تۇراقتىلىعى مەن وركەندەۋىنىڭ نەگىزى» اتتى قازاقستان حالقىنا جولداۋىنىڭ الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق تۇستارىن تۇسىندىرۋگە ارنالدى. ونى قازاقستاننىڭ كاتارداعى ەلشىلىگى سول ەلدىڭ ساۋدا جانە يندۋستريا مينيسترلىگىمەن ىنتىماقتاسا وتىرىپ ۇيىمداستىردى.

«Intercontinental Doha» قوناقۇيىنە كاتاردىڭ ەكونوميكا، ساۋدا، ينۆەستيتسيا، قارجى سالالارىنداعى مەملەكەتتىك جانە جەكەمەنشىك قۇرىلىمدارىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى.

ەلشى اسقار شوقىبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جولداۋىندا ايتىلعان باستى ماسەلەلەرگە توقتالدى. تىكەلەي ينۆەستيتسيالار قورىنىڭ، «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعىنىڭ، «قازاقينۆەست» ۇ ك» ا ق وكىلدەرىنەن قۇرالعان قازاقستان دەلەگاتسياسى فورۋم قاتىسۋشىلارىنا قازاقستان ەكونوميكاسىنداعى ءتۇرلى جوبالار تۋرالى بايانداپ، كاتارلىق ارىپتەستەرىمەن ءوزارا مۇددەلى كەزدەسۋلەر وتكىزدى.

فورۋم ناتيجەسىندە كاتار مەن قازاقستان وكىلدەرى اراسىندا ءبىرقاتار كەلىسىمگە قول جەتكىزىلدى.