الماتىداعى دجيپتى يتەرىپ بارا جاتقان كامازعا قاتىستى پوليتسيا تۇسىنىك بەردى
قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلاعانداي، بۇل وقيعا 23 -ماۋسىمدا مەدەۋ اۋدانىندا تاتتىبەكوۆ كوشەسىندە بولعان.
«جولعا تالاسقان «حوۆو» مەن «نيسسان پاترول» جۇرگىزۋشىسى جولدا توقتاپ تۇرىپ سوزگە كەلگەن.
جۇك كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى الدىندا تۇرعان دجيپتى يتەرە باستاعان. شامامەن 200 مەتردەي جەرگە اپارىپ تاستادى. وسى كەزدە نيسسان كولىگىندە كامەلەتكە تولماعان ەكى بالا بولعان. «حوۆو» جۇرگىزۋشىسىنە قاتىستى پوليتسيا ق ر ا ق ب ك 610 -بابىنىڭ 1-بولىمىمەن اكىمشىلىك ءىس قوزعادى. جول كولىگى وقيعاسى ءبىرىڭعاي تەرگەۋ ءىسى رەەسترىندە تىركەلدى. ەندى جاقىن ارادا سوت باستالادى»، - دەدى باسپا ءسوز قىزمەتىنەن.
ايتا كەتۋ كەرەك، دجيپتى يتەرىپ بارا جاتقان جۇك كولىگى جەلىدە قىزۋ تالقىعا تۇسكەن بولاتىن.
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Что происходит? Это видео сделало мой день 🤣 Данный факт имел место 23 июня на пересечении улиц Халиуллина и Таттибекова, в Медеуском районе города Алматы. И опять же конфликту между водителями предшествовала "битва" за дорогу. Не поделив ее, мужчины, управлявшие грузовиком марки "Хово" и автомашиной марки "Ниссан Патрол", принялись выяснять отношения между собой. В какой-то момент водитель грузовика подпер внедорожник и стал его таранить, протащив по проезжей части метров 200, ориентировочно. В этот момент в Ниссане" находились два малолетних ребенка. В отношении водителя "Хово" сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия, был составлен административный протокол по ст.610 ч.1 КРКобАП. Факт дорожно-транспортного происшествия так же был зафиксирован и в ближайшее время будет разрешен в суде. Вместе с тем, сотрудниками местной полицейской службы отдела полиции при УВД Медеуского района будет дана правовая оценка действиям участника инцидента, с дальнейшим принятием мер в соответствии с законодательством.