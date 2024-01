شەت تىلىندە سويلەۋ ءۇشىن

نۇر - سۇلتان. قازاقپارات - اعىلشىنشا ءبارىمىز بىردەن سويلەپ كەتپەيتىنىمىز انىق. ويتكەنى، شەت تىلىندە ەركىن سويلەۋ ءۇشىن ۇزاق مەرزىمدى تاجىريبە كەرەك.

ال، تاجىريبە الۋ ءۇشىن ادام ءوز بويىنداعى قورقىنىشتيى جەڭە الۋى شارت. اعىلشىن ءتىلىن ۇيرەنىپ جۇرگەنىنە بىرنەشە جىلدار وتسە دە، سويلەۋدەن قورقاتىندار قاتارى بار. ەستە ساقتاڭىز، ءسىزدىڭ تىلدىك قاتەلىگىڭىز، اكسەنتىڭىز وزگەلەر ءۇشىن ماڭىزدى ەمەس. ءسىز قازاقشا سويلەۋگە تىرىسقان شەتەلدىك ازاماتتى قۇرمەتتەيسىز عوي. سول سەكىلدى اعىلشىن تىلىندە سويلەي الماعىنىڭىز ءۇشىن ءسىزدى ەشكىم سوكپەيدى.

ءوزىڭىزدى جەڭىپ، اعىلشىن تىلىندە سويلەۋ قيىن. ءبىراق، ونسىز تاعى دا بولمايدى. اعىلشىن ءتىلىن نە ءۇشىن ۇيرەنىپ جۇرگەنىڭىزدى ەستەن شىعارماڭىز. ەگەر بولاشاقتا ىسكە اسىرعىڭىز كەلسە، تەوريانى قويىپ، تاجىريبەگە وتەتىن ۋاقىت كەلدى. نە ىستەۋ كەرەك؟ سەنىمدى تۇردە اڭگىمەنى باستاۋ ءۇشىن بار گرامماتيكانى جاتتاپ الۋدىڭ قاجەتى جوق. مىنە، باستاپقى كەڭەس:

• وسى شاق: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect.

• وتكەن شاق: Past Simple.

• كەلەر شاق: Future Simple ي كونسترۋكتسيا be going to.

• مودالدى ەتىستىكتەر: have to, must, can, may, might, should.

• سالىستىرۋ سىن ەسىمدەرى.

• ۋاقىت، ورىندى كورسەتەتىن ەسىمدىكتەر. Pre-Intermediate دەڭگەيىندە ءبىلىمىڭىز بولسا، دەمەك، بۇل تاقىرىپتار بويىنشا قيىندىق تۋماۋى شارت. ەندىگى تەك سىزبەن ەركىن تىلدەسەتىن ادامدى تابىڭىز دا، ۋاقىتىڭىزدى تەككە قۇرتىپ الماڭىز. ەگەر قاتەلەسسەڭىز، كەرەك ءسوزدى ۇمىتىپ مۇدىرسەڭىز ەشتەڭە ەتپەيدى. باستىسى العاشقى قادامدى جاسادىڭىز.

