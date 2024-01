نيۋ-يوركتە تىكۇشاق عيماراتتىڭ توبەسىنە قونىپ، ءبىر ادام كوز جۇمدى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - نيۋ-يوركتىڭ مانحەتتەن اۋدانىنداعى 54 قاباتتى عيماراتتىڭ ۇستىنە اپاتتىق جاعدايدا قوندى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات bbc-كە سىلتەمە جاساپ.

تىكۇشاق عيمارات توبەسىنە كەلىپ قونعاننان كەيىن ءورت شىققان. وقيعا سالدارىنان ءبىر ادام كوز جۇمعان.

نيۋ-يورك قالالىق ءورت قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، قازىرگى كەزدە عيماراتتاعى ادامداردى قاۋىپسىز جەرگە كوشىرۋ جۇمىستارى بەلسەندى ءجۇرىپ، شىققان ءورت سوندىرىلگەن.

تەكسەرۋ جۇمىستارى جالعاسۋدا.

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH