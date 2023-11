شەتەلگە شىققاندا قاجەت بولاتىن ءسوز تىركەستەرى

استانا. قازاقپارات - شەتەلگە بارىپ دەمالۋعا كوبىنىڭ قالتاسى جۇقا ەكەنى حاق.

ءبىر ادامنىڭ وزىنە جول، قوناق ءۇي، تاماق ت. ب. شىعىندار جەتەرلىك. بىرەۋ بولسا، جالعىز ساياحاتتاۋعا جۇرەكسىنەدى.

ال كەيبىرەۋلەر شەت ءتىلىن مەڭگەرمەگەندىكتەن، بارۋدى ءجون كورمەيدى. ەگەر شىن نيەتپەن ساياحاتتاۋدى ارمانداساڭىز ەشنارسە كەدەرگى بولا المايدى. ءتىلدى دە جىلدام مەڭگەرۋگە سەرپىن تابا الاسىز. ءتىپتى اعىلشىن ءتىلىن بىلمەي شەتەلگە شىعىپ، كۇن كورۋگە بولادى. تومەندەگى ءسوز تىركەستەرىن قولدانۋ ارقىلى شەتەلدە جۇرگەندە كەز كەلگەن تۇسىنىسپەۋشىلىكتەن شىعا الاسىز.

1. Hello/Good bye - سالەم/ساۋ بولىڭىز

2. Good morning!/Good afternoon!/Good evening! - قايىرلى تاڭ!/قايىرلى كۇن!/قايىرلى كەش!

3. Please/Thank you - وتىنەمىن/راقمەت

4. Sorry - كەشىرىم وتىنەمىن

5. I don't understand - تۇسىنبەدىم

6. Please speak more slowly - ءوتىنىش، شامالى باياۋ سويلەسەڭىز

7. Could you repeat that - ءسوزىڭىزدى قايتالاپ جىبەرە الاسىز با؟

8. What is your name - ءسىزدىڭ ەسىمىڭىز كىم؟

9. ...My name is - مەنىڭ اتىم...

10. Nice to meet you! - تانىسقانىما قۋانىشتىمىن!

11. How are you doing - جاعدايىڭىز قالاي؟

12. Can you help me - ءسىز ماعان كومەكتەسە الاسىز با؟

13. Let's go to (movie, theatre)... - (كينو، تەاتر) بىرگە بارساق ...

14. I'm looking for ... - مەن ... ىزدەم جاتىرمىن

15. Where is . . . the bathroom, restaurant, museum, otel, beac, embassy - دارەتحانا، مەيرامحانا، مۇراجاي، قوناق ءۇي، جاعاجاي، ەلشىلىك... قايدا؟

16. ...How do I get to - ...قالاي جەتسەم بولادى؟

17. ?How do you say this - مىنا زات قالاي اتالادى؟ (زاتقا نۇسقاۋ ارقىلى)

18. ?How much is this - مىناۋ قانشا تۇرادى؟

19. ?Can I ask you a question - سۇراق قويسام بولا ما؟

20. I am from . . . . - مەن ... (قاي ەلدەن كەلگەنىن ايتۋ ءۇشىن)

21. ?Can you help me practice English - اعىلشىن ءتىلىن تاجىريبە جۇزىندە دامىتۋعا كومەكتەسە الاسىز با؟

22. ?Could you write it down on paper - وسىنى قاعازعا جازىپ بەرە الاسىز با؟

23.?What does this word mean - مىنا ءسوزدىڭ ماعىناسى قانداي؟

24. I am hungry - مەنىڭ قارنىم اشتى

25. I am thirsty - مەن شولدەدىم

26. I am cold - مەن توڭىپ قالدىم

27. I am feeling sick - مەنىڭ دەنساۋلىعىم ناشار بولىپ تۇر

28. ?How do you use this word - مىنا ءسوزدى قالاي دۇرىس قولدانۋعا بولادى؟

29. ?Did I say it correctly - مەن مۇنى دۇرىس ايتتىم با؟

30. What time is it - ساعات قانشا بولدى؟

31. This food is amazing - مىنا تاعام تاماشا ەكەن!

32. I need to go now - مەن كەتۋىم كەرەك

33. Today, yesterday and tomorrow - بۇگىن، كەشە جانە ەرتەڭ

34. Can you give me an exampl - ماعان مىسال كەلتىرە الاسىز با؟

35. Please wait a moment - ءسال كۇتە تۇرىڭىز، ءوتىنىش

36. Excuse me! - كەشىرىم وتىنەمىن (بىرەۋدىڭ نازارىن اۋدارتۋ ءۇشىن)

37. I'm sorry to bother you - ءسىزدى مازالاعانىما كەشىرىڭىز

38. Does anybody here speak Kazakh - مۇندا بىرەۋ قازاقشا سويلەي الا ما؟

39. I don't speak English very well - مەن اعىلشىنشا وتە ناشار سويلەيمىن

40. I speak English a little bit - مەن اعىلشىنشا ازداپ بىلەمىن

41. I need an interpreter - ماعان اۋدارماشى كەرەك

42. Where can I buy - ...قايدان ساتىپ السام بولادى؟

43. That's (too) expensive - بۇل (تىم) قىمبات

44. I'll take one / it / this. - مەن مىنانى الامىن

45. I like this - ماعان مىناۋ ۇنادى

46. I don't like that - ماعان مىناۋ ۇنامادى

47. Can I pay by credit-card - پلاستيكالىق كارتامەن تولەسەم بولا ما؟

48. Can I exchange this - مىنانى اۋىستىرۋعا بولا ما؟

49. That's all, thanks - وسىمەن بولدى، راقمەت

50. Excuse me, where can I get a taxi - كەشىرىڭىز، تاكسيدى قايدان شاقىرسام بولادى؟

51. This address, please - مىنا مەكەنجاي بويىنشا، ءوتىنىش!

52. Drive me to the airport/hotel/city center - مەنى اۋەجايعا/قوناق ۇيگە/قالا ورتالىعىنا جەتكىزىپ سالاسىز با؟

53.When does the bus to Boston leave - بوستونعا اۆتوبۋس قانشادا جۇرەدى؟

54. Stop here, please - وسىندا توقتاڭىز، ءوتىنىش

55. I'd like a ticket to... - ماعان ... (قالا، مەكەن اتى) دەيىن بيلەت بەرىڭىز

56. When does the check-in begin - تىركەۋ قاشان باستالادى؟

57. Where can I return my ticket - مەن بيلەتىمدى قايدا وتكىزسەم بولادى؟

58. Here are my passport and custom declaration - مىناۋ مەنىڭ پاسپورتىم مەن شەكارا دەكلاراتسياسى

59. Here is my luggage - مىناۋ مەنىڭ جۇگىم

60. It is a business trip - بۇل كاسىبي ساياحات

61. It is a turistic visit - بۇل تۋريستىك ساياحات

62. I travel with a group - مەن تۋريستىك توپپەن بارا جاتىرمىن

63. I want to book a room - مەن بولمەگە الدىن الا تاپسىرىس بەرمەك ەدىم

64. I want a room with BED AND BREAKFAST - مەن تاڭعى اس بەرىلەتىن بولمەگە تاپسىرىس بەرمەك ەدىم

65. Non-smoking, please - تەمەكى شەگۋگە تىيىم سالىنادى

66. Here you are - مىنە، الىڭىز

67. Keep the change - ارتىق اقشانى وزىڭىزدە قالدىرىڭىز

68. Could I have the bill - تۇبىرتەكتىك السام بولا ما؟

69. The change is not correct - تولەمنىڭ ارتىعىن دۇرىس ەسەپتەمەدىڭىز

70. Could you break this 100 (hundred) dollar bill - 100 ا ق ش دوللارىن مايدالاي الاسىز با؟

71. What size is this sweater - توقىما كيىمنىڭ ولشەمى قانشا؟

72. I want to try it on. - مەن مۇنى كيىپ كورگىم كەلەدى

73. I need... - ماعان ...كەرەك

74. I want to book a TABLE - مەن ءدامحاناداعى ورىنعا تاپسىرىس بەرمەكپىن

75. I'd like... - مەن ...

76. I do not eat meat - مەن ەت جەمەيمىن

77. I agree - مەن كەلىسەمىن

78. With pleasure - ارينە

79. I see - تۇسىنىكتى

80. I am busy - مەن قازىر بوس ەمەسپىن

81. No, thank you - جوق، راقمەت

82. I am sorry, but I can't - كەشىرىڭىز، مەن جاساي المايمىن

83. Thank you so much - كوپ راقمەت!

84. You are welcome - مارحابات!

85. Best wishe! - امان بولىڭىز! (كوبىنە قوشتاسقاندا قولدانىلادى)

86. Congratulations - قۇتتىقتايمىن!

87. Happy birthday - تۋعان كۇنىڭىزبەن!

88. I wish you all the best - مەن سىزگە بار جاقسىلىقتى تىلەيمىن!

89. Have a good time - ۋاقىتىڭىزدى جاقسى وتكىزۋىڭىزگە تىلەكتەسپىن!

90. Have a good holiday - جاقسى دەمالىڭىز!

91. Have a good trip - ءساتتى ساپار تىلەيمىن!

92. Take care - وزىڭىزگە اباي بولىڭىز!

93. Good luck - ساتتىلىك!

94. See you (later) - كەزدەسكەنشە كۇن جاقسى!

95. See you soon - جۋىردا كەزدەسەرمىز!

96. I need help - ماعان كومەك كەرەك

97. I'm lost - مەن اداسىپ كەتتىم

98. I have an emergency. Please call for help - مەن قيىن جاعدايعا تاپ بولدىم. كومەك شاقىرىڭىز!

99. Call the police - پوليتسيا شاقىرىڭىز!

100. Call for a doctor - دارىگەر شاقىرىڭىز

دەرەككوز: Reactor