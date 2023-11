امەريكالىق كومپانيا عارىش تۋريزمىن دامىتپاق

استانا. قازاقپارات - جەكەمەنشىك Blue Origin عارىش كومپانياسى New Shepard زىمىرانىن سىناقتان وتكىزدى. New Shepard وتكەن جىلدىڭ 18 - جەلتوقسان ايىندا ۇشۋى قاجەت بولعان.

الايدا سوڭعى سىناقتى بەلگىلى ءبىر سەبەپتەرمەن قاڭتار ايىنا قالدىرعان ەدى. سىناق بارىسىندا زىمىران 106,2 شاقىرىم بيىكتىككە 10 مينۋتتا كوتەرىلگەن. بولاشاقتا ءدال وسى بيىكتىكتە تۋريستەر وتىرعان بولىك نەگىزگى كەمەدەن اجىراتىلىپ، پاراشيۋتپەن تەحاس شتاتىنداعى عارىش ايلاعىنا قونۋى قاجەت. كۇنى كەشە زىمىران NASA نىڭ زەررتەۋگە ارنالعان جابدىقتارىن وربيتاعا جەتكىزىپ، ارتىنشا ۇشۋ الاڭىنا ءساتتى قوندى. عارىشكەرسىز اسپانعا كوتەرىلگەن زىمىراندا سەگىز عىلىمي جوبا بولعان. New Shepard سۋبوربيتالدى ۇشۋعا ارنالعان عارىش كەمەسى. زىمىران كوككە بىرنەشە مارتە كوتەرىلە الادى. بۇل عارىش كەمەسىمەن ساياحاتتاۋ ءۇشىن 200-300 مىڭ ا ق ش دوللارىنا شىعىندالۋ قاجەت. زىمىرانعا التى ادام سىيادى. سونداي- اق، بۇدان باسقا Blue Origin كومپانياسى New Glenn جۇك تاسىمالداۋشى زىمىراندى جاساۋ ۇستىندە. كومپانيا كەلەسى جىلى New Shepard زىمىرانىمەن عارىشكەردى ۇشىرۋدى جوسپارلاپ وتىر. سونىمەن قاتار، ءدال وسى زىمىراننىڭ كومەگىمەن عارىش تۋريزمىن دامىتپاق.

Massaget.kz