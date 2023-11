تۋدى جەرگە تاستاي سالا جۇگىرگەن قىتايلىق قىز التىننان ايىرىلىپ قالدى

استانا. قازاقپارات - قىتايلىق مارافوننىڭ قاتىسۋشىسى التىن مەدالدان ايىرىلىپ قالدى. بۇعان جانكۇيەرلەردىڭ ءبىرى بەرگەن تۋ سەبەپ بولعان.

سپورتشى قىز تۋمەن ازداپ جۇگىرگەننەن كەيىن ونى تاستاي سالا جۇگىرۋىن جالعاستىرعان دەپ حابارلايدى life.ru.

ناتيجەسىندە حي ينگلي تەك كۇمىس جۇلدەنى قاناعات تۇتقان. سەبەبى جولدا تۋعا بولا كىدىرگەن بويجەتكەندى ەفيوپيالىق قارسىلاسى قۋىپ جەتكەن ەكەن.

جەلىدە پايدا بولعان ۆيدەو جەلى قولدانۋشىلارىنىڭ اراسىندا قىزۋ تالقىعا ءتۇستى. ءبىرى سپورتشى ارۋعا كەدەرگى جاساعان جانكۇيەردى سىنعا السا، ەندى ءبىرى ەلدىڭ تۋىن قۇرمەتتەمەگەن ارۋدى جەردەن الىپ جەرگە سالعان.

الايدا بويجەتكەن ءوزىن سوككەندەرگە ايتارى بار. ونىڭ سوزىنشە، تۋ كەزدەيسوق قولىنان سىرعىپ كەتكەن، سوندىقتان بۇل جاعدايعا تۇسىنۋشىلىكپەن قاراۋىن سۇراعان.

«تۋ دىمقىل بولدى. ال مەنىڭ قولىم ىسىپ كەتكەن»، - دەيدى ارۋ.

ايتا كەتەيىك، حي ينگلي بۇل ارەكەتى ءۇشىن جازاعا تارتىلمايدى. سەبەبى كوپتەگەن تەلەارنا مەن جانۇكۇيەرلەر ونى قولداپ شىققان.

Who is not patriotic? The Chinese marathon runner who dropped a national flag in the sprint phase and lost the gold medal, the volunteers who handed over the flags and interrupted the runner, or the organizer who failed to respect the sports spirit? https://t.co/VowOVHA7A6 pic.twitter.com/dNVZoGkjkW