قازاقستاندىق «الەم ارۋى» بايقاۋىنا قاتىساتىن بويجەتكەن كىم؟
بۇل الەمدىك سايىستا قازاقستاننىڭ نامىسىن قاراعاندىلىق ەكاتەرينا دۆورەتسكايا قورعايدى دەپ حابارلايدى NUR. KZ.
قازاقستاندىق ارۋ قىتايعا وتكەن اپتادا اتتانعان. ەندى ەكاتەرينا مەن شوۋدىڭ باسقا قاتىسۋشىلارى كولەمدى شاراعا دايىندالاتىن بولادى.
ال دۆورەتسكايانىڭ كۇن استى ەلىندە تۇسكەن سۋرەتتەرى Instagram جەلىسىندەگى «قازاقستان ارۋى» بايقاۋىنىڭ رەسمي پاراقشاسىندا جاريالانعان.
وندا كونكۋرسقا قاتىسۋشى قىزداردىڭ كوپ بولىگى ارالعا كەلگەنى حابارلانىپتى.
ال وتانداسىمىز سۋرەتتەردىڭ بىرىندە ساۋكەلە مەن ۇلتتىق كيىمدى كيىپ سۋرەتكە تۇسكەن.
ۇيىمداستىرۋشىلار جاقىندا «الەم ارۋى-2018» بايقاۋىندا باق سىناپ جاتقان وتانداسىمىزعا قالاي داۋىس بەرۋ قاجەتتىگىن ايتادى.
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В этом году на конкурсе "Мисс Мира" вновь пройдет "Head to Head Challenge", по итогам интернет-голосования которого будут выбраны полуфиналистки конкурса. Наша Екатерина Дворецкая @dvoreckaya__ekaterina вошла в группу 9. Их команда выглядит так: ___ 🇰🇿Казахстан 🇮🇩Индонезия 🏴Англия 🇦🇱Албания 🇲🇾Малайзия 🇷🇼Руанда ___ В этом году "Head to Head Challenge" вернулся с некоторыми изменениями: 1) девушки разделены на 20 групп, где по итогам интернет-голосования будут выявлены победительницы (из каждой группы по 1 девушке) 2) победительницы всех групп в дальнейшем будут объединены в группы, состоящих только из 2 девушек. Красавицы должны будут представить свой проект "Красота с целью" и продемонстрировать свои ораторские качества. Та девушка, которая победит в данной группе и войдёт в Топ 30 "Мисс Мира 2018". Уже совсем скоро стартует голосование! Готовимся вместе поддерживать нашу красавицу! #missworld #misskazakhstan #missworldkazakhstan #missworldkazakhstan2018 #missworld2018