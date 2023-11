قازاقستان - شەتەلدىك ب ا ق كوزىمەن: ۇزدىك اۆتورلار بۋرابايدا بولدى

كوكشەتاۋ. قازاقپارات - «قازاقستان - شەتەلدىك ب ا ق كوزىمەن» V حالىقارالىق بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازدارى بۋراباي كۋرورتىندا بولىپ، تۋريستىك ءوڭىردىڭ كورىكتى جەرلەرىن ارالادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«ۆيزيت اقمولا» تۋريستىك اقپاراتتىق ورتالىعى تاراتقان اقپاراتقا قاراعاندا، ەكسكۋرسيا بارىسىندا شەتەلدىك جۋرناليستەر «قازاقستاننىڭ ءىنجۋى» سانالاتىن بۋراباي كۋرورتىنداعى «جايلاۋ» ەتنواۋىلى، ابىلايحان الاڭى، ۆيزيت ورتالىعىندا بولدى. ودان ءارى «بولەكتاۋ» تاۋىنىڭ بيىك شىڭىنا شىعىپ، كوك شىعاناق، وقجەتپەس جانە جۇمباقتاس تاۋلارى مەن بۋراباي كولىنىڭ سۇلۋلىعىن جوعاردان باقىلادى.

اشىق اسپان استىنداعى «بوتاي- بۋراباي» ارحەولوگيالىق- ەتنوگرافيالىق مۇراجايى قوناقتاردىڭ قىزىعۋشىلىعىن ودان سايىن ەسەلەي ءتۇستى. شەتەلدىك تۋريستەر تاريحقا ءبىر ءسات ورالىپ، نەوليت داۋىرىندەگى قازاقتاردىڭ الەمىنە ەنىپ كەتكەندەي بولدى.

ايتا كەتەيىك، جىل سايىن بايقاۋعا قازاقستاننىڭ دامۋى تۋرالى ءار ءتۇرلى تاقىرىپتا قىزىقتى ماقالالار جاريالاعان شەتەلدىك اۆتورلار قاتىسادى. بيىلعى جىلى جيىرما ەلدەن جولدانعان 85 ماقالانىڭ ىشىندە 5 ۋى جەڭىمپاز رەتىندە تاڭدالىپ الىندى. بايقاۋ جەڭىمپازدارىنا ەلىمىزدىڭ استانا، الماتى جانە بۋراباي كۋرورتىندا ساياحات ۇيىمداستىرىلىپ، كەڭ كولەمدە اقپاراتتىق جانە مادەني باعدارلاما ۇسىنىلدى.

ت م د جانە بالتىق ەلدەرىنىڭ اۆتورلارى اراسىندا وزبەكستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق اقپاراتتىق اگەنتتىگىنىڭ رەداكتسياسى ۇزدىك بولىپ تانىلدى.

ال، ەۋروپالىق جۋرناليستەر اراسىندا «Country and Townhouse» جۋرنالىنا «One Steppe Beyond» تاقىرىبىمەن ماقالاسى جارىق كورگەن بريتانيالىق دجيللي پيكاپ توپ جاردى. امەريكالىق جۋرناليستەرىنىڭ ىشىندە Forbes باسىلىمىنىڭ ءتىلشىسى ستەفەنا ليپوۆتسەۆانىڭ «قازاقستاننىڭ جەتى كەرەمەتى» ماقالاسى جوعارى باعالاندى. تاياۋ شىعىس جانە افريكا ەلدەرىنىڭ جۋرناليستەرىنىڭ اراسىندا يوردانيالىق ابدەلحافەز از- زابەن، ازيا، اۆستراليا جانە مۇحيت ەلدەرىنەن ءۇندىستاندىق يندەرۆير سينگح «Business Central Asia» جۋرنالىندا «Astana: the capital has its own charms and pleasures» تاقىرىبىمەن شىققان ماقالاسى بايقاۋ قازىلارىنىڭ كوڭىلىنەن شىقتى.

قوناقتاردى قارسى العان اقمولا وبىلىسىنىڭ تۋريزم باسقارماسىنىڭ وكىلدەرى ءوڭىردىڭ تۋريستىك الەۋەتىن ايتا كەلە، بۋراباي كۋرورتىنا كەلگەندەرى ءۇشىن برەندتىك ونىمدەردەن ەستەلىك سىيلىقتار تارتۋ ەتتى.

ءوز كەزەگىندە قوناقتار دا جىلى قارسى العان اقمولالىقتارعا شىنايى ريزاشىلىعىن ءبىلدىرىپ، الداعى ۋاقىتتا كۋرورتتىق ءوڭىر تۋرالى قالام تەربەيتىندىكتەرىن ايتتى.