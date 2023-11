يران جانكۇيەرلەرى رونالدۋعا ۇيقى بەرمەي قويدى

استانا. قازاقپارات - فۋتبولدان يران ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ جانكۇيەرلەرى پورتۋگاليا قۇراماسى ويىنشىلارى مەن رونالدۋدىڭ ۇيقىسىن بۇزىپ، مازاسىن قاشىرۋعا تىرىستى، - دەپ جازادى Globoesporte.

يراندىق جانكۇيەرلەر سارانسكىدە پورتۋگالدىق ويىنشىلار تۇراقتاعان قوناقۇي ماڭىنا جينالىپ، ايقاي- شۋعا باسقان. كەيىننەن رونالدۋ قوناقۇي تەرەزەسىنە كەلىپ، فاناتتاردى سابىرعا شاقىرعان. ۇيىقتاپ جاتقاندا مازالارىن الماۋدى وتىنگەن. ايتا كەتەيىك، پورتۋگاليا مەن يران بۇگىن «B» توبىندا ءبىر جولداماعا تالاساتىن بولادى. ويىن استانا ۋاقىتىمەن تۇنگى ساعات 00:00-دە باستالادى. تىكەلەي ەفيردە «Qazaqstan» ۇلتتىق ارناسى كورسەتەدى.



Video | Cristiano asking the Iranian fans outside of Portugal national team hotel to let him sleep. [RTP1] pic.twitter.com/stay4ckXcN

— Real Madrid Info (@RMadridInfo) 24 июня 2018 г.