الماتى پوليتسياسى جەدەل جاردەمدى وتكىزبەگەن جۇرگىزۋشىنى جازالادى

В ходе мониторинга интернет-ресурсов в социальной сети был опубликован видеоматериал, в котором автомашина марки «Ниссан» не пропускал карету скорой медицинской помощи. «Сотрудниками подразделения дорожно-патрульной полиции УВД Ауэзовского района после изучения видео была проведена проверка, в ходе которой в первую очередь установлена личность водителя автомашина. Это – гражданка К., 1973 года рождения . В результате принятых мер она привлечена к административной ответственности за не предоставление преимущества в движении транспортному средству оперативных и специальных служб, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом, что регламентировано нормой части 2 статьи 598 КРКобАП», - информировал начальник Местной полицейской службы ДВД г.Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов. Ссылка на видео: https://www.instagram.com/p/Bjol4tNhr6b/?taken-by=kris_p_almaty

Публикация от @kris_p_almaty Official 🇰🇿🚔🔝 (@kris_p_almaty) 14 Июн 2018 в 4:19 PDT