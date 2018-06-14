الماتى پوليتسياسى جەدەل جاردەمدى وتكىزبەگەن جۇرگىزۋشىنى جازالادى
نيسسان جۇرگىزۋشىسى دابىل قاققان جەدەل جاردەم كولىگىنە بەتپە-بەت كەلىپ، جول بەرمەي تۇرعانى ۆيدەوعا ءتۇسىپ قالعان.
«اۋەزوۆ اۋداندىق ءى ءى ب جول-پاترۋل پوليتسياسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى تەكسەرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزدى. ناتيجەسىندە كولىكتىڭ يەسى كىم ەكەنى انىقتالدى. 45 جاستاعى ايەل اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. ق ر ا ق ب ك 598-بابىنىڭ 2-ءبولىمى بويىنشا (ارنايى جارىق جانە دىبىس سيگنالدارى ىسكە قوسىلعان جەدەل جانە ارنايى قىزمەتتەر كولىك قۇرالىنىڭ جۇرۋىنە باسىمدىق بەرمەۋ) 7-15 اەك كولەمىندە ايىپپۇل سالۋ قاراستىرىلعان»، - دەدى جەرگىلىكتى پوليتسيا قىزمەتىنىڭ باسشىسى جاسۇلان بايكەنوۆ.
ەسكە سالا كەتسەك، Instagram الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى @kris_p_almaty پاراقشاسىندا بەينەروليك جاريالانعان بولاتىن. وندا كولىك رۋلىندەگى ايەل ادام جەدەل-جاردەم كولىگىنىڭ وتۋىنە كەدەرگى جاساپ تۇر. ۆيدەوروليك 45 مىڭ كورىلىم جيناپ، وندا وسى وقيعاعا بايلانىستى كوپتەگەن سىني پىكىرلەر جازىلعان.
В ходе мониторинга интернет-ресурсов в социальной сети был опубликован видеоматериал, в котором автомашина марки «Ниссан» не пропускал карету скорой медицинской помощи. «Сотрудниками подразделения дорожно-патрульной полиции УВД Ауэзовского района после изучения видео была проведена проверка, в ходе которой в первую очередь установлена личность водителя автомашина. Это – гражданка К., 1973 года рождения . В результате принятых мер она привлечена к административной ответственности за не предоставление преимущества в движении транспортному средству оперативных и специальных служб, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом, что регламентировано нормой части 2 статьи 598 КРКобАП», - информировал начальник Местной полицейской службы ДВД г.Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов. Ссылка на видео: https://www.instagram.com/p/Bjol4tNhr6b/?taken-by=kris_p_almaty