قازاقستاندىقتار بيىل يۋتۋب كانالىنان نە ىزدەدى

الماتى. قازاقپارات - Google عالامدىق ىزدەۋ رەسۋرسىنىڭ تالداۋشىلارى قازاقستاندىقتاردىڭ YouTube كانالىنان كوبىنە نەنى ىزدەگەنى تۋرالى قورىتىندى شىعاردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

بۇل رەيتينگتىڭ نەگىزىنە قاراۋ، ءبولىسۋ، كوممەنتاري، لايك سانى الىنعان.

«ەڭ تانىمال 10 ۆيدەو الەمدە 633 ميلليون رەت قارالعان. YouTube ارناسىنداعى - America's Got Talent, Britain's Got Talent, The Voice ‒ شوۋلارى كوبىرەك تارالعان. بۇل شوۋلارداعى ۆيدەولار الەمدە 2,8 ميلليارد رەت قارالعان. قازاقستاندا دا دەبيۋتانت شوۋلاردىڭ وندىعىنا The Mask Singer (بەتپەردە كيگەن ءانشى) كىردى. بۇل شوۋ 2016 -جىلى كورەيادا شىقتى. كەيىن تايلاند، قىتاي، ۆەتنام ەلدەرىنىڭ اۋديتورياسىنا لايىقتالىپ جاسالدى. بۇل شوۋ دا الەمدە 3 ميلليارد رەت قارالعان»، - دەدى Google.

مۋزىكالىق بەينەباياندارعا كەلسەك، 5 جىلدان بەرى مىزعىماعان Psy - «Gangnam Stylە» بەينەبايانىنىڭ رەكوردى بۇزىلدى.

بيىل Luis Fonsi «Despacito» بەينەبايانى 4,4 ميلليارد رەت قارالدى.

قازاقستاندىق سەگمەنت بويىنشا 2017 -جىلى ەركە ەسماحاننىڭ «قايدا؟» ءانى، ەرنار ايداردىڭ «كۇنىم، سەن سونبەشى» بەينەبايانى، Luis Fonsi «Despacito ft. Daddy Yankeە» بەينەبايانى ۇزدىك ۇشتىككە كىردى.

ال ءتورتىنشى ورىنعا رەسەيلىك گريبى توبىنىڭ «تاەت لەد» ۆيدەوسى تۇراقتادى.