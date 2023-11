الەمدەگى ەڭ بيىك قىتايلىق بۋددا عيباداتحاناسى جانىپ كەتتى - فوتو

استانا. قازاقپارات - قىتايدا اعاشتان تۇرعىزىلعان ازياداعى ەڭ بيىك عيباداتحانا جانىپ كەتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

قىتايدىڭ سىچۋان پروۆينسياسىندا 16 قاباتتى اعاش مۇنارا جانىپ كەتتى. ول تازا اعاشتان سالىنعان ازياداعى ەڭ بيىك نىسان، ال الەمدەگى ەڭ بيىك بۋددا عيباداتحاناسى بولعان.

ونىڭ بيىكتىگى شامامەن - 150 مەتر. مۇنارا تين ديناستياسى كەزىندەگى تياننين كونە عيباداتحانا كەشەنىنىڭ ءبىر بولىگى بولعان.

«جەكسەنبى كۇنى قىتايدىڭ سىچۋان پروۆينسياسىندا ازياداعى ەڭ بيىك 16 قاباتتى اعاش مۇنارا قىزىل جالىنعا ورانىپ، وپىرىلىپ قۇلادى. زارداپ شەككەندەر جوق. جالىننىڭ شىعۋ سەبەبى انىقتالۋدا»، - دەلىنگەن تۆيتتەردە ۆيدەونى ورنالاستىرعان People's Daily,China اككاۋنتىندا.

A 16-story wooden tower, known as the tallest of its kind in Asia, has caught fire and collapsed at a monastery in SW China's Sichuan on Sunday. No casualties reported yet. Cause of fire under investigation. pic.twitter.com/8fmPcrrwqu