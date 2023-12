ا ق ش تاريحىندا بولعان قۇپيا قۇجاتتاردىڭ جاريا بولۋى تۋرالى فيلم شىقتى

استانا. قازاقپارات - الەۋمەتتىك جەلىلەردە داڭقتى كينەماتوگراف ستيۆەن سپيلبەرگتىڭ «قۇپيا قۇجاتتاما» اتتى جاڭا كارتيناسىنىڭ ترەيلەرى پايدا بولدى.

كارتينا «پەنتاگون قۇجاتتارى» دەگەن اتپەن تانىلعان تاريحي وقيعاعا نەگىزدەلگەن. فيلمدەگى باستى رولدەردى اسا تانىمال مەريل ستريپ پەن توم حەنكس سومدايدى. كارتينا سيۋجەتى امەريكا قورعانىس مەكەمەسىنىڭ ۆەتنام سوعىسىنداعى ا ق ش ءرولىن زەرتتەگەن بىرنەشە جىلدىق جۇمىستارىنىڭ جۋرناليستەر قولىنا ءتۇسۋىن باياندايدى. 1971

-جىلى The New York Times پەن The Washington Post باسىلىمدارى قۇجات ۇزىندىلەرىن بارشا جۇرتقا جاريا ەتكەن ەدى. ماقالا «امەريكا- ۆەتنام قاتىناستارى، 1945-1967: زەرتتەۋ» دەگەن اتاۋمەن جارىق كورگەن. ناتيجەسىندە بيلىك پەن جۋرناليستەر اراسىندا ۇلكەن تەكەتىرەس باستالدى. اتالعان كارتينادا توم حەنكس The Washington Post باسىلىمىنىڭ رەداكتورى بەن ءبرەدليدى، ال مەريل ستريپ بولسا، ءىرى بۇقارالىق اقپارات قۇرالىن باسقارعان العاشقى ايەل - كەي گرەم ەسىمدى شىعارۋشى رەداكتور ءرولىن سومدايدى. كارتينا تۇسىرىلىمىنە ەليسون بري، دەۆيد كروسس، بوب ودەنكەرك، سارا پولسون، دجەسسي پلەمونس، مايكل ستۋلبارگ جانە برەدلي ۋيتفورد سىندى اكتەرلەر جۇمىلدىرىلدى. فيلم ساتىلىمعا 22 - جەلتوقساندا شىعادى.

Massaget.kz