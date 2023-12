اڭىزعا اينالعان جازۋشىلار مەن ولاردىڭ ءستيلى تۋرالى كىتاپ جازىلدى

استانا. قازاقپارات - تەرري نيۋمان ەسىمدى فەشن- جۋرناليست جازۋشىلاردىڭ كيىم ۇلگىسى تۋرالى كىتاپ شىعاردى.

«اتى اڭىزعا اينالعان جازۋشىلار مەن ولار كيگەن كيىم» («Legendary Authors and the Clothes They Worە» ) كىتابىندا ۆيردجينيا ۆۋلف، فيتسدجەرالد، دجوان ديديون، پاتتي سميت، دوننا تارتت سەكىلدى 49 اۆتوردىڭ ءستيلى تالدانعان. كىتاپتا داڭقتى جازۋشىلاردىڭ ءسان الەمىمەن قانشالىقتى تىعىز بايلانىستى ەكەنىن كورسەتەتىن ەسكى فوتوسۋرەتتەر، سۇحبات ۇزىندىلەرى، سيتاتالار مەن فاكتىلەر توپتاستىرىلعان.

مىسالى، «ۋليسس» رومانىنىڭ اۆتورى دجەيمس دجويس ماتا ساتۋشى قىزمەتىن اتقارعان جانە ءوزى ۇنەمى يرلانديالىق تۆيد ماتادان تىگىلگەن كيىمدەردى ۇناتقان. جازۋشى گەرترۋدا ستاين بولسا، قازىرگى تاڭدا قايتا ورلەۋ ءداۋىرىن كەشىپ جاتقان پەر بالمەن ءسان ءۇيىنىڭ تۇراقتى تۇتىنۋشىسى بولعان. ال، بريتانيالىق دراماتۋرگ دجو ورتوننىڭ شىعارماشىلىعىندا بەلگىلى كۋتۋرە ۆيۆەن ۆەستۆۋد پەن مالكولم ماكلارەن ۇسىناتىن كيىم ۇلگىلەرىنە دەگەن قىزىعۋشىلىق بايقالادى. كىتاپ مۇقاباسىنا ادامي قاسيەتتەر قۇلدىراعان زامان مەن مادەني حاوس تۋرالى ۇرەي مەن قورقىنىشقا تولى تۋىندىلارى ارقىلى تانىلعان امەريكالقى دجوان ديديون ەسىمدى جازۋشىنىڭ سۋرەتى تاڭدالعان. كىتاپ شىلدەنىڭ اياعىندا جارىققا شىعادى. قازىر تەك ەلەكتروندى نۇسقاسىن ساتىپ الۋعا عانا مۇمكىندىك بار.

Massaget.kz