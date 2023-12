اعىلشىن تىلىندەگى ەسكەرتپە سوزدەر

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - كوپ ءتىل بىلگەننىڭ ەش زيانى جوق. اسىرەسە وزگە ەلدەرگە جولىڭىز ءتۇسىپ جاتسا، اعىلشىن ءتىلىنىڭ ماڭىزى جوعارى ەكەنىن سەزىنەسىز.

ول ءۇشىن كۇنىنە ءبىر سوزدەن جاتتاساڭىز دا ارتىقتىق ەتپەيدى. نازارلارىڭىزعا اعىلشىن تىلىندەگى ەسكەرتپە سوزدەردىڭ اۋدارماسىن ۇسىنامىز.

Admission free - كىرۋ تەگىن

Beware of the dog - ابايلاڭىز، اشۋلى(قاباعان) ءيت.

Bus stop - ايالداما

Caution - ابايلاڭىز

Closed - جابىق

Open - اشىق

Danger - قاۋىپتى

Do not touch the glass - ايناعا سۇيەنبەڭىز

Do not feed the animals - جانۋارلاردى تاماقتاندىرماڭىز

Emergence exit - اپات بولعان جاعدايدا شىعار ەسىك

Engaged - بوس ەمەس

Entrance - كىرۋ

Exit - شىعۋ

Fasten seat belts - رەمەندەرىڭىزدى تاعىڭىزدار

For sale - ساتىلىمدا

Ladies - ايەلدەر اجەتحاناسى

Men - ەرلەر اجەتحاناسى

No admission - كىرۋگە تيىم سالىنعان

No cameras - تۇسىرۋگە بولمايدى

No entry - كىرۋگە بولمايدى

No parking - تۇراق جاساماڭىز

No smoking - تەمەكى شەگۋگە بولمايدى

No swimming - جۇزۋگە بولمايدى

Reserved - جالدانعان

Sold - ساتىلدى

Keep off the grass - ءشوپتى باسپاڭىز



