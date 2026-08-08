ساكەن سەيفۋللين. كۇرەڭ ات
استانا. قازاقپارات. ...قوستا ۇيىقتاپ، ەرتەڭىندە تاڭ اتىپ كەلە جاتقاندا اتتارىمىزدى الگى تۇندە تاپقان سوقىر قۇدىقتان سۋارىپ، وتتاتىپ الىپ، ەرلەدىك...
مەنىڭ اتىم ءشول وتىنا، ءشول سۋىنا ۇيرەنبەگەن ات، قاباقتارى قاتىپ جۇدەپ كەلە جاتىر. شولدە ارقانىڭ شوپتەرىنىڭ ءبىرى دە جوق. ارقادا مەنىڭ اتىم - كۇرەڭ اتتىڭ جەگەنى - جازدىگۇنى جاسىل جىبەكتەي، كۇزدى كۇنى سارى جىبەكتەي جۇمساق، جۇپار ءيىستى، ءتاتتى شوپتەر ەدى. ول شوپتەر: بەتەگە، تارلاۋ، كوك جۋسان، قارا جۋسان، جوڭىشقا، قياق، بيدايىق، كودە، شالعىن، ميا، مايسا جانە تولىپ جاتقان ادەمى شوپتەر.
بەتپاقتا بۇل شوپتەر جوق. بەتپاقتىڭ شوپتەرى سەلدىر، قوڭىر، سۇر، قۋارعان، سوياۋلانعان قاتتى، قوڭىرسۇر وسىمدىك. ول شوپتەر: سوياۋ جۋسان، قارا قوڭىر جۋسان، يزەن، ەبەلەك. راس، كوكپەك پەن جۋسان ارقادا دا بار. بەتپاقتا دا بار.
ارقانىڭ سۋى كوبىنەسە تۇشى، ءتاتتى، تۇنىق سۋ جانە ونداي سۋلار كوپ. ۇلكەن شالقار ايدىن كولدەر، ۇزىن اققان وزەندەر، تاۋدان، ادىردان سىلدىراپ اققان كۇمىس سۋلى بۇلاقتار، كوك شالعىندى، ءمولدىر سۋلى تومارلار ءتاتتى سۋىق سۋلى قۇدىقتار ارقانىڭ جان- جانۋارلارىنىڭ سۇيگەن، ۇيرەنگەن سۋسىنى. بەتپاقتا سۋ سيرەك كەزدەسەدى. ول سۋدىڭ ءوزى تاپشى جانە ءدامى دە باسقالاۋ بولادى. ول سۋلار كوبىنەسە سول، اندا- ساندا ءبىر جەردە، سوقىردىڭ كوزىندەي سىعىرايعان ناشار قۇدىقشالار بولادى...
ىلعي ءجۇرىس بولعان سوڭ، جەيتىن ءشوبى، ىشەتىن سۋى ناشار بولعان، التى اي مىنسە ارىماس وتتى كوز كۇرەڭ اتتىڭ قاباعى قاتىپ جۇدەدى. كەشكە ءتۇسىپ بايلاعاندا، تاڭەرتەڭ تۇرىپ ماڭدايىن، ارقاسىن سيپاپ ەرتتەگەندە كۇرەڭ ات مەنى يىسكەپ، اۋىر كۇرسىنەتىن بولدى. كەيدە كۇرەڭ اتتىڭ قاتقان قاباعى، تەرەڭ كۇرسىنىپ قويعانى مەنى قامىقتىراتىن بولدى...
كۇندەگىدەي، كۇرەڭ اتتىڭ ادەمى ماڭدايىن، گاۋھارداي جايناعان كوزدەرىن، جۇپ- جۇمىر جونىن سيپاپ، ەرلەپ جاتقانىمدا كۇرەڭ ات مەنىڭ كەۋدەمدى يىسكەپ، اۋىر، تەرەڭ كۇرسىنىپ قويدى... مەن اتتىڭ جىبەك جالدى، بارقىت تۇكتى مويىنىنان قۇشاقتاپ، بەتىنە، ەرنىنە بەتىمدى قىستىم... جۇرەگىم ەلجىرەگەندەي بولدى.
ەلدەن ەرىپ شىققان ەڭ جاقىن جالعىز سەرىگىم، ەڭ جاقىن جولداسىم كۇرەڭ ات قوي! بۇل اراعا كۇرەڭ ات ەكەۋمىزدىڭ ارامىزداعى سەزىم سىرلارىنىڭ كەيبىرىن از عانا كەلتىرەتىندەي ءبىر-ەكى ولەڭدى كەلتىرەيىن:
كۇرەڭ اتقا
كۇرەڭ ات، كۇرسىنەسىڭ، زورىقتىڭ با؟
تىنىشتىقتان كۇدەر ءۇزىپ، تورىقتىڭ با؟
مەندەي-اق تىنىشتىق تاپپاي ەلدەن بەزىپ،
سەن داعى سەرگەلدەڭگە جولىقتىڭ با؟
كۇرەڭ ات، جابىرقايسىڭ، قامىقتىڭ با؟
ساعىنىپ سارىارقانى، تارىقتىڭ با؟
تىنىشتىقتان بەزىپ جۇرگەن ءبىر ادام مەن
جولداس بوپ ارىپ- اشىپ تالىقتىڭ با؟
كۇرەڭ ات، جابىرقاما، ارقاڭ بوسار!
ۇيىردەن بولگەن تاعدىر قايتا قوسار!
جارقىراپ الدىڭنان اي، ماڭدايىڭنان،
قۋانىش باقىتتى كۇن ءبىزدى توسار!..
كۇن سالقىنداۋ ەدى... كوسىلگەن، ويلى- قىرلى، ەلسىز، جىم- جىرت قۇبا جوندارمەن ءجۇرىپ وتىرىپ، ءبىر كولدەنەڭ جاتقان بيىك جونعا شىعا كەلدىك. جونعا شىعا كەلىپ، ءبارىمىز دە قۋانىپ شۋ ەتە قالدىق! جوننىڭ استى جازىق وي ەكەن. ويدا كوپ جىلقى جاتىر ەكەن. كوزىن قاپتاعانە توماعاسىن جۇلىپ العان زارىققان بۇركىتشە، اياعىمىزدىڭ استىندا جايىلىپ جاتقان قالىڭ جىلقىعا قاراپ تۇردىق.
مادىبەكتەر جىلقىنى تاني كەتتى.
- مىناۋ تىنىستىڭ جىلقىسى عوي!
- ءيا، ءيا، تىنىستىڭ جىلقىسى! - دەستى.
جىلقىنى كورگەن سوڭ ءبارىمىز دە كوڭىلدەنىپ، مەن ءسال اڭىرايىڭقىراپ، جىلقى جاتقان ويعا قاراي كەلەمىز...
«ورال ساپارى» توپتاماسىنان ىقشامدالىپ الىندى
«كوپتومدىق شىعارمالار جيناعى» 5-توم