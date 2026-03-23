12:06, 23 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
پارسى شىعاناعىندا قاتار اسكەري تىكۇشاعى اپاتقا ۇشىراپ، جەتى ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM — ەلدىڭ اۋماقتىق سۋلارى ۇستىنەن ۇشىپ بارا جاتقان قاتار اۋە كۇشتەرىنىڭ تىكۇشاعى اپاتقا ۇشىراپ، جەتى ادام وپات بولدى، دەپ حابارلايدى DW.
بورتتاعى التى ادامنىڭ دەنەسى تابىلعانى تۋرالى بۇعان دەيىن حابارلان، ال تاعى ءبىر ۇشقىش ءالى كۇنگە دەيىن حابار-وشارسىز.
قاتار بيلىگىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، قازا تاپقانداردىڭ تورتەۋى قاتار اسكەري قىزمەتكەرلەرى، ال قالعان ۇشەۋى تۇرىك ازاماتتارى. انكارا اپاتقا ۇشىراعان تىكۇشاق بورتىندا تۇرىك اسكەري قىزمەتشىسى مەن Aselsan اسكەري- ونەركاسىپتىك كورپوراتسياسىنىڭ ەكى تەحنيگى بولعانىن ناقتىلادى.
قاتار قورعانىس مينيسترلىگى X الەۋمەتتىك جەلى پلاتفورماسىندا تىكۇشاق جوسپارلانعان جاتتىعۋ ۇشۋى كەزىندە تەحنيكالىق اقاۋعا ۇشىراعانىن حابارلادى.