    پارسى شىعاناعىندا قاتار اسكەري تىكۇشاعى اپاتقا ۇشىراپ، جەتى ادام قازا تاپتى

    استانا. KAZINFORM — ەلدىڭ اۋماقتىق سۋلارى ۇستىنەن ۇشىپ بارا جاتقان قاتار اۋە كۇشتەرىنىڭ تىكۇشاعى اپاتقا ۇشىراپ، جەتى ادام وپات بولدى، دەپ حابارلايدى DW.

    Фото: QNA

    بورتتاعى التى ادامنىڭ دەنەسى تابىلعانى تۋرالى بۇعان دەيىن حابارلان، ال تاعى ءبىر ۇشقىش ءالى كۇنگە دەيىن حابار-وشارسىز.

    قاتار بيلىگىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، قازا تاپقانداردىڭ تورتەۋى قاتار اسكەري قىزمەتكەرلەرى، ال قالعان ۇشەۋى تۇرىك ازاماتتارى. انكارا اپاتقا ۇشىراعان تىكۇشاق بورتىندا تۇرىك اسكەري قىزمەتشىسى مەن Aselsan اسكەري- ونەركاسىپتىك كورپوراتسياسىنىڭ ەكى تەحنيگى بولعانىن ناقتىلادى.

    قاتار قورعانىس مينيسترلىگى X الەۋمەتتىك جەلى پلاتفورماسىندا تىكۇشاق جوسپارلانعان جاتتىعۋ ۇشۋى كەزىندە تەحنيكالىق اقاۋعا ۇشىراعانىن حابارلادى.

     

