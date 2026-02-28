پارسى شىعاناعىندا اسكەري شيەلەنىس: زىمىران مەن جارىلىستىڭ داۋىسى ەستىلە باستادى
استانا. KAZINFORM - پارسى شىعاناعى ەلدەرىنە جاتاتىن باحرەين، كۋۆەيت جانە يوردانيادا سيرەنانىڭ داۋىسى ەستىلىپ، ءبىرقاتار ەلدەردىڭ بيلىگى ازاماتتاردى جاسىرىنۋعا جانە اسكەري نىسانداردان اۋلاق بولۋعا شاقىردى.
بۇل تۋرالى اگەنتتىكتىڭ تاياۋ شىعىستاعى مەنشىكتى ءتىلشىسى جازدى.
يراننىڭ اينالاسىنداعى شيەلەنىستىڭ ارتۋىنا بايلانىستى، پارسى شىعاناعىنىڭ بىرنەشە ەلىندە جارىلىستار مەن اۋە قورعانىس جۇيەلەرىنىڭ ىسكە قوسىلعانى تۋرالى دەرەك تىركەلدى.
Reuters اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، ب ا ءا استاناسى ابۋ-دابيدە قاتتى جارىلىس بولعان. تولىعىراق اقپارات پەن رەسمي تۇسىنىكتەمەلەر جاريالانبادى.
كۋۆەيتتە اراب ب ا ق مالىمەتتەرى بويىنشا جارىلىستار ەستىلگەن، ال ەلدە سيرەنالار ىسكە قوسىلدى. بيلىك حالىققا ەسكەرتۋ جاريالادى.
باحرەين ىشكى ىستەر مينيسترلىگى كورولدىك اۋماعىنداعى امەريكالىق اسكەري بازالارعا ىقتيمال شابۋىلعا جاۋاپ رەتىندە سيرەنالاردى ىسكە قوسقانىن راستادى. بۇعان دەيىن دجۋففاير اۋدانىندا، وندا ا ق ش- تىڭ بەسىنشى اسكەري فلوت شتابى ورنالاسقان، زىمىراندىق شابۋىل بولعانى تۋرالى حابارلامالار ءتۇستى. Reuters مالىمەتىنشە، وسى اۋداندا ءتۇتىن كورىنگەن.
قاتار قورعانىس مينيسترلىگى Patriot اۋە قورعانىس جۇيەسىمەن يران زىمىرانىنىڭ اتىپ تۇسىرىلگەنىن حابارلادى. ەل بيلىگى تۇرعىندارعا ۇيدە بولۋدى نەمەسە اسكەري نىسانداردان الىس بولۋدى ەسكەرتكەن.
يوردانيادا امماندا سيرەنالار ەستىلدى، امەريكالىق جانە يزرايلدىك اۋە سوققىلارىنان كەيىن. اسكەريلەر كورولدىك اۋە كۇشتەرى اۋە كەڭىستىگىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ تاپسىرماسىمەن ۇشىپ شىققانىن مالىمدەدى. يوردانيا ارمياسىنىڭ وكىلى ۇشاقتاردىڭ اسپانداعى دىبىسى ۇلتتىق اۆياتسيامەن بايلانىستى ەكەنىن ناقتىلادى. يوردانيانىڭ قوعامدىق قاۋىپسىزدىك قىزمەتى تۇرعىندارعا جاسىرىنۋدى جانە ءارى قارايعى نۇسقاۋلاردى كۇتۋگە كەڭەس بەردى.
وسى ۋاقىتتا يراننىڭ جوعارى لاۋازىمدى وكىلى Al Jazeera تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا بارلىق امەريكالىق جانە يزرايلدىك اكتيۆتەر مەن مۇددەلەردىڭ «زاڭدى ماقساتقا» اينالعانىن مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى سوققىلاردان كەيىن «قىزىل سىزىقتار جوق» بولىپ، يراننىڭ جاۋابى اشىق جانە ۋاقىت بويىنشا شەكتەۋسىز بولادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، يزرايل بۇگىن تەگەرانعا «پريەۆەنتيۆتىك سوققى» جاسادى. بۇل تۋرالى يزرايلدىڭ قورعانىس ءمينيسترى يسراەل كاتس مالىمدەدى.
وسى جاعدايعا بايلانىستى اۋە كەڭىستىگى جابىلعاننان كەيىن ۇشاقتار يراندى اينالىپ وتۋگە ءماجبۇر بولدى.
تاياۋ شىعىستاعى جاعدايعا بايلانىستى الماتى مەن استانادان ۇشىپ شىققان ۇشاقتار كەرى ورالاتىنى بەلگىلى بولدى.
يران يزرايلگە قارىمتا جاۋاپ رەتىندە بىرنەشە زىمىران جىبەردى.
ارتىنشا يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ يرانعا قارسى يزرايل مەن ا ق ش- تىڭ بىرلەسكەن وپەراتسياسى ەكەنىن مالىمدەدى.