پارسى شىعاناعى ەلدەرى مەن ەۋرووداق يرانعا قاتىستى شۇعىل جيىن وتكىزەدى
استانا. KAZINFORM - پارسى شىعاناعى ىنتىماقتاستىعى كەڭەسى (GCC) مەن ەۋروپالىق وداقتىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلەرى جەدەل ونلاين كەزدەسۋ وتكىزەدى، دەپ حابارلايدى Report.
GCC مالىمدەمەسىنە سايكەس، كەزدەسۋگە ەۋرووداقتىڭ سىرتقى ىستەر جونىندەگى جوعارى وكىلى كايا كاللاس قاتىسادى. كەلىسسوزدەردىڭ نەگىزگى تاقىرىبى «يراننىڭ پارسى شىعاناعى اراب مەملەكەتتەرىنىڭ ىنتىماقتاستىق كەڭەسىنە مۇشە ەلدەرگە قارسى اگرەسسياسىنىڭ سالدارى، ايماقتاعى ەلەۋلى وقيعالار جانە ولاردىڭ بۇكىل الەمگە كەرى اسەرى» بولماق.
GCC باس حاتشىسى دجاسيم ءال-بۋدايۆيدىڭ ايتۋىنشا، كەڭەس «حالىقارالىق قوعامداستىقتى سوعىستى توقتاتۋ جونىندەگى مىندەتتەمەلەرىن ورىنداۋعا يتەرمەلەۋگە» ۇمتىلادى.
ايتا كەتەيىك، اقپاننىڭ سوڭعى كۇنىندە يران پارسى شىعاناعىنداعى ا ق ش-تىڭ اسكەري نىساندارىنا شابۋىل جاسادى. قاتار، كۋۆەيت، ب ا ءا، باحرەين جانە ساۋد ارابياسىندا جارىلىستار بولدى. ءبىرقاتار ەل زىمىرانداردى ۇستاپ، اۋە كەڭىستىگىن جاپتى.