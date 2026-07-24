مارراكەشتە قازاقستاننىڭ قۇرمەتتى كونسۋلدىعى اشىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ ماروككوداعى ەلشىسى ساۋلەكۇل سايلاۋ قىزى مارراكەش قالاسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرمەتتى كونسۋلدىعىنىڭ رەسمي اشىلۋ راسىمىنە قاتىستى، دەپ حابارلايدى ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ءىس-شاراعا مارراكەش قالاسىنىڭ جەرگىلىكتى بيلىك وكىلدەرى، ماروككو پارلامەنتىنىڭ دەپۋتاتتارى، حالىقارالىق ۇيىمدار، مەملەكەتتىك ورگاندار مەن ۇلتتىق كومپانيالاردىڭ، سونداي-اق قازاقستان مەن ماروككونىڭ ساۋدا-ونەركاسىپ پالاتالارى جانە ىسكەر ايەلدەر قاۋىمداستىقتارىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى.
قازاقستاننىڭ ماروككوداعى ەلشىسى ساۋلەكۇل سايلاۋ قىزى قۇرمەتتى كونسۋلدار ەكى ەل اراسىنداعى بايلانىستى نىعايتۋدا ماڭىزدى ءرول اتقاراتىنىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، جەرگىلىكتى جاعدايدى جاقسى بىلەتىن قۇرمەتتى كونسۋلدار ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستاردى دامىتۋعا، تۋريستەرگە قولداۋ كورسەتۋگە جانە ءتۇرلى ماسەلەلەردى جەدەل شەشۋگە ىقپال ەتەدى.
ەلشى مارراكەش قالاسىنىڭ كەزدەيسوق تاڭدالماعانىن اتاپ ءوتتى. ويتكەنى بۇل قالا ماروككونىڭ ءىرى تۋريستىك ءارى ىسكەرلىك ورتالىقتارىنىڭ ءبىرى سانالادى. سونداي-اق وتكەن جىلدان بەرى قولدانىستاعى ۆيزاسىز رەجيم ەكى ەل ازاماتتارىنىڭ ءوزارا ساپارلارىنىڭ كوبەيۋىنە وڭ اسەر ەتكەنىن جەتكىزدى.
مارراكەشتەگى قازاقستاننىڭ جاڭادان تاعايىندالعان قۇرمەتتى كونسۋلى يۋسەف ەساسي (يۋ. ەساسي) كورسەتىلگەن سەنىم ءۇشىن العىس ايتىپ، قازاقستان مەن ماروككو اراسىنداعى ساۋدا، ينۆەستيتسيا جانە ىسكەرلىك بايلانىستاردى دامىتۋعا كۇش سالاتىنىن مالىمدەدى.
مارراكەشتەگى قۇرمەتتى كونسۋلدىق -قازاقستاننىڭ ماروككوداعى كاسابلانكادان كەيىن اشىلعان ەكىنشى كونسۋلدىق مەكەمەسى.
بۇعان دەيىن كاسابلانكادا قازاقستان- ماروككو ىسكەرلىك كەڭەسىنىڭ العاشقى وتىرىسى وتكەن بولاتىن. ال راباتتا اۋىل شارۋاشىلىعى، ونەركاسىپ، ساۋدا جانە ينۆەستيتسيا سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىققا ارنالعان ءبىرقاتار كەزدەسۋ ۇيىمداستىرىلدى.