ارقالىقتاعى جاپپاي ۋلانۋدىڭ سەبەبى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - جەرگىلىكتى مەيرامحانادا وتكەن مەرەكەلىك شارا ىشەك ينفەكسياسىنىڭ تارالۋىنا سەبەپ بولدى. 86 ادام اۋىرىپ، ولاردىڭ باسىم بولىگى اۋرۋحاناعا جاتقىزىلدى. ەپيدەميولوگيالىق تەرگەۋ بارىسىندا ەكى قىزمەتكەردەن سالمونەللا انىقتالىپ، مەيرامحانا ۋاقىتشا جابىلدى.
ارقالىقتا جاپپاي ىشەك ينفەكسياسىنىڭ تىركەلۋىنە بايلانىستى جۇرگىزىلگەن ەپيدەميولوگيالىق تەرگەۋ اياقتالدى.
ەسكە سالايىق، 20-23-قازان ارالىعىندا ارقالىق، جانگەلدين اۋدانى جانە قوستاناي قالاسىنىڭ ينفەكسيالىق بولىمشەلەرىنە ىشەك اۋرۋىنىڭ بەلگىلەرىمەن 86 ادام جۇگىنگەن بولاتىن.
ناۋقاستاردىڭ باسىم كوپشىلىگى اۋرۋدى جەرگىلىكتى كافەدە وتكەن مەرەكەلىك شارادا تاماق ىشۋمەن بايلانىستىرادى. سونىمەن قاتار 16 ادام اتالعان شاراعا قاتىسپاعان، ءبىراق سول مەكەمەدەن الىنعان تاعامداردى تۇتىنعان.
- 83 ادام اۋرۋحاناعا جاتقىزىلىپ، ولاردىڭ 82 سى ساۋىعىپ شىقتى. ءبىر ناۋقاس دارىگەرلەردىڭ باقىلاۋىندا. بارلىق جاعداي بويىنشا «سالمونەللەز» دياگنوزى زەرتحانالىق تۇردە راستالىپ، ناۋقاستاردان Salmonella enteritidis باكتەرياسى انىقتالدى، - دەدى قوستاناي وبلىسىنىڭ سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتىندە وتكەن بريفينگىدە.
تەكسەرۋ بارىسىندا كافە اۋماعىندا ءبىرقاتار سانيتاريالىق تالاپ ورەسكەل بۇزىلعانى انىقتالعان. وسىعان بايلانىستى وبلىستىڭ باس مەملەكەتتىك سانيتاريالىق دارىگەرى مەكەمە قىزمەتىن ۋاقىتشا توقتاتۋ جانە قىزمەتكەرلەردى جۇمىستان شەتتەتۋ تۋرالى قاۋلى شىعاردى.
- تاعام ونىمدەرى مەن اۋىزسۋعا جۇرگىزىلگەن زەرتحانالىق تالداۋلاردا قوزدىرعىش انىقتالعان جوق. دەگەنمەن قورشاعان ورتا نىساندارىنان الىنعان 40 سىنامانىڭ جەتەۋىنەن ىشەك تاياقشاسى تابىلدى. بۇل سانيتاريالىق جاعدايدىڭ ناشارلىعىن كورسەتەدى. سونىمەن قاتار قىزمەتكەرلەر تەكسەرۋدەن ءوتىپ، ولاردىڭ ەكەۋىنەن Salmonella enteritidis باكتەرياسى انىقتالدى، ول ناۋقاستاردان تابىلعان قوزدىرعىشپەن بىردەي، - دەلىنگەن رەسمي مالىمدەمەدە.
ەپيدەميولوگتەردىڭ ايتۋىنشا، ينفەكسيانىڭ تارالۋىنا ءدال وسى قىزمەتكەرلەر، اۋرۋ بەلگىلەرى بايقالماعان تاسىمالداۋشىلار سەبەپ بولۋى مۇمكىن.
قازىرگى ۋاقىتتا كافە بارلىق انىقتالعان كەمشىلىك جويىلعانعا دەيىن جابىق تۇر. ءىس ماتەريالدارى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا جولداندى. تەكسەرۋ قورىتىندىسىنا قاراي، يەلەرىنە قاتىستى تۇپكىلىكتى شەشىم قابىلدانادى. ەگەر قىلمىستىق قۇرام انىقتالعان جاعدايدا ءىس سوتقا جولدانادى، ال اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق جاعدايىندا ايىپپۇل سالىنباق.
ارقالىقتاعى باسقا قوعامدىق تاماقتانۋ ورىندارى ازىرگە تەكسەرىلمەيدى. سانيتاريالىق قىزمەتتەر بار كۇشىن وسى وشاقتاعى جاعدايدى تولىق جويۋعا باعىتتاپ وتىر.