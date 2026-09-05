مارقاكول قورىعىندا فوتوتۇزاققا قوڭىر ايۋ ءتۇسىپ قالدى
استانا. KAZINFORM - مارقاكول مەملەكەتتىك تابيعي قورىعىندا ورناتىلعان فوتوتۇزاق قوڭىر ايۋدى تىركەدى.
قوڭىر ايۋ - وڭىردەگى ەڭ ءىرى جىرتقىشتاردىڭ ءبىرى. ول ورماندى القاپتاردى مەكەندەپ، قورەك ىزدەپ ۇلكەن اۋماقتى ارالاي الادى. راتسيونى دا ءارتۇرلى: وسىمدىكتەر، جيدەكتەر مەن تامىرلاردان باستاپ جاندىكتەر مەن جانۋار تەكتەس قورەككە دەيىن پايدالانادى.
ايۋ ادامدى ادەتتە اينالىپ وتۋگە تىرىسادى. سوندىقتان ونىڭ تابيعي ورتاداعى تىرشىلىگىن كوبىنە وسىنداي فوتوتۇزاق كادرلارى ارقىلى كورۋگە بولادى.
ايتا كەتەلىك ىلە-الاتاۋىندا تاۋ ەشكىسى فوتوتۇزاققا ىلىككەن ەدى.