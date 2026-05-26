مارقۇم مۇحتار شاحانوۆتىڭ قىرقى قايدا وتەتىنى بەلگىلى بولدى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاننىڭ ەڭبەك ەرى، حالىق جازۋشىسى، اقىن مۇحتار شاحانوۆتىڭ رۋحىنا باعىشتالعان قىرىق كۇندىك اسىنىڭ ۋاقىتى مەن ورنى بەلگىلى بولدى. اقىننىڭ اسىن شىمكەنت قالاسىنىڭ اكىمىدىگى الماتىدا ۇيىمداستىرىپ وتىر دەپ جازادى Democrat.kz سايتى Kursiv.media-عا سىلتەمە جاساپ.
مارقۇمنىڭ قىرىق كۇندىك اسى 30-مامىر كۇنى الماتىداعى «Triumph Hall» مەيرامحاناسىندا ساعات 13:00 دە وتەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، مۇحتار شاحانوۆ 19-ءساۋىر كۇنى دۇنيەدەن وتكەن ەدى. اقىنمەن قوشتاسۋ ءراسىمى ءوتىپ، كەيىن دەنەسى تۇركىستانعا جەتكىزىلىپ وتىرار اۋدانىندا جەرلەنگەن ەدى.