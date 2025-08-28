ارگەنتينا پرەزيدەنتىنىڭ كورتەجىنە دەمونسترانتتار تاس پەن بوتەلكە لاقتىردى
استانا. KAZINFORM -حاۆەر ميلەي ۇگىت- ناسيحات شاراسىن وتكىزبەك بولعان كەزدە ونىڭ قارسىلاستارى كورتەجىنە تاس پەن بوتەلكە لاقتىرعان.
La Gaceta باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، وقيعا بۋەنوس- ايرەس پروۆينتسياسىنداعى لوماس- دە-سامورا قالاسىندا بولدى. مۇندا 2025 -جىلدىڭ 7 قىركۇيەگىندە جەرگىلىكتى زاڭ شىعارۋشى ورگانداردىڭ سايلاۋى وتەدى دەپ جوسپارلانعان.
- ميلەي توبەسى اشىق كولىكتە جينالعاندارمەن سالەمدەستى. ونىمەن بىرگە سىبايلاس جەمقورلىققا قاتىسى بار دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن اپكەسى كارينا ميلەي دە بولدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسى كەزدە ونىڭ جاقتاستارى، پوليتسيا جانە دەمونسترانتتار اراسىندا قاقتىعىس تۋىندادى. پرەزيدەنتتىڭ قاۋىپسىزدىك قىزمەتى مەملەكەت باسشىسىن دەرەۋ قاۋىپسىز جەرگە كوشىردى.
پرەزيدەنتتىڭ رەسمي وكىلى مانۋەل ادورني تارتىپسىزدىكتەردەن ەشكىم زارداپ شەكپەگەنىن ايتتى. ول تارتىپسىزدىكتەرگە بۇرىنعى پرەزيدەنت كريستينا فەرناندەس دە كيرشنەردىڭ جاقتاستارىن ايىپتادى.
2025 -جىلدىڭ اقپانىندا ارگەنتينادا وپپوزيتسيا پرەزيدەنتكە كريپتوۆاليۋتالىق جارناماعا قاتىستى يمپيچمەنت جاريالاۋدى تالاپ ەتتى. ناۋرىزدا بۋەنوس-ايرەستىڭ ورتالىعىندا ۇلكەن نارازىلىق اكسياسى ءوتتى. وندا قاتىسۋشىلار زەينەتكەرلەردى قولداۋعا، تۇرمىس جاعدايىن جاقسارتۋعا جانە پوليتسيانىڭ ارەكەتتەرىنە قارسى تۇرۋعا شاقىردى.
ەسكە سالا كەتەيىك، ارگەنتينا سوتى كريستينا كيرشنەردى مەملەكەتتىك قىزمەتتەن ءومىر بويىنا شەتتەتتى.