ارناۋلى سالىق رەجيمىنە ەنگەندەر ج ك تىركەمەي-اق 4 پايىزدىق تولەم ارقىلى جۇمىس ىستەيدى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلى ارناۋلى سالىق رەجيمىنە كىرەتىن ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتۋشىلاردىڭ ءتىزىمى جاريالانعانىن جازدىق. ەندى شاشتارازدان باستاپ تاكسيسكە دەيىنگى مىڭداعان ادام ايىپپۇلسىز، كاسسا مەن ەسەپ-قيساپسىز، تەك 4 پايىز ءبىرىڭعاي الەۋمەتتىك تولەم اۋدارۋ ارقىلى زاڭدى تۇردە جۇمىس ىستەي الادى.
ارنايى سالىق رەجيمى قالاي جۇمىس ىستەيدى؟
ءبىر سوزبەن ايتقاندا، ارناۋلى سالىق رەجيمى - بيۋروكراتياسىز جۇمىس ىستەۋدىڭ ەڭ جەڭىل جولى. 2026-جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ، 7 ءتۇرلى ارناۋلى سالىق رەجيمى قىسقارتىلىپ، 3 امبەباپ رەجيم عانا قالادى. سولاردىڭ ءبىرى - «ءوزىن ءوزى جۇمىسپەن قامتۋشىلارعا ارنالعان ارناۋلى سالىق رەجيمى».
بۇل رەجيمگە ءوز ەڭبەگىن جالدامالى قىزمەتكەرلەردى پايدالانباي ۇسىناتىن، جەكە كاسىپكەر نەمەسە زاڭدى تۇلعا ساناتىنا جاتپايتىن ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتۋشىلار كىرەدى. ولاردىڭ ءوزى ۇكىمەت بەكىتكەن ارنايى تىزبەدەگى 40 ءتۇرلى قىزمەتتىڭ كەز كەلگەنىمەن اينالىسۋ كەرەك.
تولەم مولشەرى مەن شەگى
اي سايىنعى تابىس شەگى: 300 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش مولشەرىندە (شامامەن 1,25 ميلليون تەڭگە).
جىلدىق تابىس شەگى: 15 ميلليون تەڭگە.
سالىق سالىنبايدى، ءبىراق تابىسىنىڭ 4 پايىزى الەۋمەتتىك تولەمدەر (زەينەتاقى، م ءا م س، الەۋمەتتىك اۋدارىمدار) رەتىندە ۇستالادى.
ەڭ باستىسى، قوسىمشا دەكلاراتسيا، كاسسا اپپاراتى، بۋحگالتەرلىك ەسەپ جۇرگىزۋدىڭ قاجەتى جوق. ءبارى موبيلدى قوسىمشا ارقىلى اۆتوماتتى ەسەپتەلەدى.
قاي قىزمەت تۇرلەرى قولدانا الادى؟
شاشتاراز، تىرناق شەبەرلەرى، تىگىنشىلەر، فوتوگرافتار، جوندەۋشىلەر، قولونەرشىلەر، كۋرەرلەر، تاكسي جۇرگىزۋشىلەر جانە جەكە كليەنتكە قىزمەت كورسەتەتىن وزگە ماماندار. باسقاشا ايتقاندا، بۇرىن «جاسىرىن» ىستەيتىن فريلانسەرلەر ەندى زاڭدى تۇردە جۇمىس ىستەي الادى.
تولىق تىزبە مىنانداي:
مال شارۋاشىلىعىن دامىتاتىن قىزمەت
مۋزىكالىق اسپاپتار ءوندىرىسى
ارلەۋ (قابىرعانى سىلاۋ) جۇمىستارى
اعاش جانە جيھاز جاساۋ جۇمىستارى
ەدەن توسەۋ جانە قابىرعالاردى قاپتاۋ
بوياۋ جانە شىنى جۇمىستارى
جەلىلىك ماركەتينگ ارقىلى جۇرگىزىلەتىن بولشەك ساۋدا
تاكسي قىزمەتى
پوشتا جانە كۋرەرلىك قىزمەتتەر
دايىن تاماق جەتكىزۋ قىزمەتى
جەكە نەمەسە جالعا الىنعان تۇرعىن ءۇيدى جالعا بەرۋ (سۋبارەندا) جانە باسقارۋ
فوتوگرافيا سالاسىنداعى قىزمەت
اۋىزشا جانە جازباشا اۋدارما قىزمەتى
ۆەتەرينارلىق قىزمەت
باسقا تۇرمىستىق تاۋارلاردى جالعا بەرۋ جانە ليزينگ
تۇرعىن ءۇيدى تازالاۋ
باسقا قوسىمشا كوممەرتسيالىق قىزمەتتەر، باسقا توپتارعا كىرمەيتىن
سپورت جانە دەمالىس سالاسىنداعى ءبىلىم بەرۋ
مادەنيەت سالاسىنداعى ءبىلىم بەرۋ
باسقا ءبىلىم بەرۋ قىزمەتتەرى، باسقا توپتارعا كىرمەيتىن
كوركەم جانە ادەبي شىعارماشىلىق
كومپيۋتەرلەر مەن پەريفەريالىق جابدىقتار جوندەۋ
بايلانىس جابدىقتارىن جوندەۋ
ەلەكترلى تۇرمىستىق تەحنيكا جوندەۋ
ءۇي جانە باقشا جابدىقتارىن جوندەۋ
اياق كيىم جوندەۋ
تابيعي جانە جاساندى بىلعارىدان جاسالعان گالانتەرەيا بۇيىمدارىن جوندەۋ
جيھاز جانە ينتەرەر زاتتارىن جوندەۋ
ساعات جوندەۋ
زەرگەرلىك بۇيىم جوندەۋ
تريكوتاج جانە توقىلعان بۇيىمداردى جوندەۋ
تىگىن بۇيىمدارىن، باس كيىمدەر مەن تەكستيل گالانتەرەيا بۇيىمدارىن جوندەۋ
تۇكتى جانە بىلعارى بۇيىمداردى، باس كيىمدەردى جوندەۋ
مۋزىكالىق اسپاپتاردى جوندەۋ
كىلەم جانە كىلەم بۇيىمدارىن جوندەۋ
ۆەلوسيپەد جوندەۋ
باسقا تۇرمىستىق تاۋارلاردى، جەكە تۇتىنۋ بۇيىمدارىن جوندەۋ، باسقا توپتارعا كىرمەيتىن
شاشتاراز جانە سۇلۋلىق سالونى قىزمەتى
ءۇي شارۋاشىلىقتارىنىڭ ءۇي قىزمەتكەرلەرىن جالداۋ قىزمەتى
ءۇي شارۋاشىلىقتارىنىڭ ءوزى تۇتىنۋ ءۇشىن تاۋار ءوندىرۋى
قالاي تىركەلۋ كەرەك؟
eGov Mobile نەمەسە e-Salyq Azamat قوسىمشاسىنا كىرەسىز
«ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتۋشى رەتىندە تىركەلۋ» قىزمەتىن تاڭدايسىز
جوعارىداعى كەستەدەن قىزمەت ءتۇرىن (ە ق ج ج) تاڭدايسىز
وسىمەن تىركەلۋ اياقتالادى
ەشقانداي قۇجات كەرەك ەمەس، تەك ە ت س ق نەمەسە SMS- كود جەتكىلىكتى.
اي سايىن تابىستىڭ 4 پايىزىن تولەۋ.
مىسالى، ءسىز تىرناق شەبەرىسىز دەيىك. ۇيدە كليەنت قابىلداپ، ايىنا 200-300 مىڭ تاباسىز. وسى تابىسىڭىزدان 4 پايىز الەۋمەتتىك تولەم اۋدارىپ، زاڭدى جۇمىس ىستەي الاسىز. تاكسي جۇرگىزۋشىلەرى دە جەكە تۇلعا رەتىندە جاڭا ءتىزىم بويىنشا تىركەلىپ، ايىپپۇلسىز جۇمىس ىستەي الادى.
ءبىر كليەنتتەن ارتىق تابىس تاپسا نە بولادى؟
ەشتەڭە بولمايدى. شەكتەۋ جىلدىق تابىسقا قاتىستى.
كليەنت تۇبىرتەك سۇراسا نە ىستەۋ كەرەك؟
بۇل رەجيمدەگىلەر چەك بەرۋگە مىندەتتى ەمەس.
زەينەتاقى جينالا ما؟
ءيا، ويتكەنى تابىستىڭ 4 پايىزىن الەۋمەتتىك تولەم رەتىندە اۋداراسىز.