22:40, 27 - تامىز 2025 | GMT +5
ارمەنيا سوتى بۇرىنعى پرەزيدەنت سەرج سارگسياننىڭ ءىسىن قايتا قاراۋعا كىرىستى
استانا. KAZINFORM - ارمەنيانىڭ سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى سوتى ەلدىڭ ءۇشىنشى پرەزيدەنتى سەرج سارگسيانعا قاتىستى قىلمىستىق ءىستى قاراۋعا كىرىستى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ءىس ەريەۆانداعى يساكوۆ داڭعىلىندا ورنالاسقان جانە قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ تەڭگەرىمىندەگى 11 گەكتار جەر تەلىمىن يەلىكتەن شىعارۋعا قاتىستى.
تەرگەۋ مالىمەتتەرى بويىنشا، 2005-2006-جىلدارى سەرج سارگسيان قورعانىس ءمينيسترى قىزمەتىن اتقارعان كەزدە بۇل جەر تىكەلەي نارىق باعاسىنان ايتارلىقتاي تومەن باعاعا ساتىلعان.
بۇعان دەيىن ارمەنيانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتىنە اسا ءىرى كولەمدە پارا الدى، سونداي-اق كاسىپكەرلىك قىزمەتكە زاڭسىز قاتىستى دەگەن ايىپ تاعىلعانى حابارلانعان بولاتىن.