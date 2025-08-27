ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    ارمەنيا سوتى بۇرىنعى پرەزيدەنت سەرج سارگسياننىڭ ءىسىن قايتا قاراۋعا كىرىستى

    استانا. KAZINFORM - ارمەنيانىڭ سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى سوتى ەلدىڭ ءۇشىنشى پرەزيدەنتى سەرج سارگسيانعا قاتىستى قىلمىستىق ءىستى قاراۋعا كىرىستى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    Суд Армении приступил к рассмотрению дела экс-президента Сержа Саргсяна
    Фото: president.am

    ءىس ەريەۆانداعى يساكوۆ داڭعىلىندا ورنالاسقان جانە قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ تەڭگەرىمىندەگى 11 گەكتار جەر تەلىمىن يەلىكتەن شىعارۋعا قاتىستى.

    تەرگەۋ مالىمەتتەرى بويىنشا، 2005-2006-جىلدارى سەرج سارگسيان قورعانىس ءمينيسترى قىزمەتىن اتقارعان كەزدە بۇل جەر تىكەلەي نارىق باعاسىنان ايتارلىقتاي تومەن باعاعا ساتىلعان.

    بۇعان دەيىن ارمەنيانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتىنە اسا ءىرى كولەمدە پارا الدى، سونداي-اق كاسىپكەرلىك قىزمەتكە زاڭسىز قاتىستى دەگەن ايىپ تاعىلعانى حابارلانعان بولاتىن.

