پارلامەنتتىڭ 30 جىلدىعىنا ارنالعان كوللەكسيالىق مونەتالار ساتىلىمعا شىعادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇلتتىق بانكى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پارلامەنتىنە 30 جىل» كوللەكسيالىق كۇمىس مونەتالارى ساتىلىمعا شىعاتىنىن حابارلادى.
مونەتالار «ەستە قالاتىن وقيعالار مەن ءبىرتۋار ادامدار» سەرياسى اياسىندا شىعارىلدى. ولاردى 2026 -جىلعى 10-شىلدەدەن باستاپ ۇلتتىق بانكتىڭ kazcoins ينتەرنەت-دۇكەنى ارقىلى ساتىپ الۋعا بولادى.
- مونەتانى دايىنداۋ بارىسىندا التىن جالاتۋ تەحنولوگياسى قولدانىلعان. ونىڭ ماسساسى - 24 گرام، ديامەترى - 37 م م، دايىنداۋ ساپاسى – proof، نومينالى - 1000 تەڭگە، - دەلىنگەن ۇلتتىق بانك حابارلاماسىندا.
كوللەكسيالىق مونەتانىڭ جالپى تارالىمى 1000 دانانى قۇرايدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ەرمەك سەركەبايەۆقا ارنالعان كوللەكسيالىق مونەتا اينالىسقا شىعاتىنى حابارلاندى.