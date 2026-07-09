KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    پارلامەنتتىڭ 30 جىلدىعىنا ارنالعان كوللەكسيالىق مونەتالار ساتىلىمعا شىعادى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇلتتىق بانكى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پارلامەنتىنە 30 جىل» كوللەكسيالىق كۇمىس مونەتالارى ساتىلىمعا شىعاتىنىن حابارلادى.

    танга
    فوتو: ۇلتتىق بانك

    مونەتالار «ەستە قالاتىن وقيعالار مەن ءبىرتۋار ادامدار» سەرياسى اياسىندا شىعارىلدى. ولاردى 2026 -جىلعى 10-شىلدەدەن باستاپ ۇلتتىق بانكتىڭ kazcoins ينتەرنەت-دۇكەنى ارقىلى ساتىپ الۋعا بولادى.

    - مونەتانى دايىنداۋ بارىسىندا التىن جالاتۋ تەحنولوگياسى قولدانىلعان. ونىڭ ماسساسى - 24 گرام، ديامەترى - 37 م م، دايىنداۋ ساپاسى – proof، نومينالى - 1000 تەڭگە، - دەلىنگەن ۇلتتىق بانك حابارلاماسىندا.

    كوللەكسيالىق مونەتانىڭ جالپى تارالىمى 1000 دانانى قۇرايدى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ەرمەك سەركەبايەۆقا ارنالعان كوللەكسيالىق مونەتا اينالىسقا شىعاتىنى حابارلاندى.

    پارلامةنت
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور