    10:37, 04 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    پارلامەنت ءماجىلىسى جەكە دەتەكتيۆتىك قىزمەتكە قاتىستى زاڭ جوباسىن قارايدى

    استانا. KAZINFORM - پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ قاراۋىنا «جەكە دەتەكتيۆتىك قىزمەت تۋرالى» زاڭ جوباسى مەن ىلەسپە قۇجاتتار كەلىپ ءتۇستى.

    فوتو: pexels.com

    - اتالعان ءۇش زاڭ جوباسىنىڭ باستى ماقساتى - ازاماتتاردىڭ ءوز قۇقىقتارى مەن زاڭدى مۇددەلەرىن قورعاۋ مۇمكىندىگىن كەڭەيتۋ جانە ەلىمىزدە جەكە دەتەكتيۆتىك قىزمەت ينستيتۋتىنىڭ قۇقىقتىق نەگىزىن قۇرۋ. زاڭ جوبالارى جەكە دەتەكتيۆتىك قىزمەتتىڭ نەگىزگى ۇعىمدارىن، سونداي-اق ونى جۇزەگە اسىرۋ قاعيداتتارىن، مىندەتتەرى مەن ءتارتىبىن كوزدەيدى، - دەدى دەپۋتات سنەجاننا يماشەۆا ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا.

    ونىڭ ايتۋىنشا، اتالعان قۇجات اياسىندا دەتەكتيۆتىك اگەنتتىكتەر مەن دەتەكتيۆتەردىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسى، ولاردىڭ قىزمەتىن ليتسەنزيالاۋ جانە مەملەكەتتىك رەتتەۋ بەلگىلەنەدى.

    - اتاپ ايتقاندا، ءماجىلىستىڭ زاڭناما جانە سوت-قۇقىقتىق رەفورما كوميتەتى زاڭ جوبالارى بويىنشا قورىتىندى ازىرلەۋگە دايىن، - دەدى دەپۋتات.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن جەكە دەتەكتيۆتەردىڭ قىزمەتىن زاڭنامالىق تۇرعىدا رەتتەۋ جوسپارلانىپ وتىرعانىن جازعان ەدىك.

    اۆتور

    رۋسلان عابباسوۆ

