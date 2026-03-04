پارلامەنت ءماجىلىسى جەكە دەتەكتيۆتىك قىزمەتكە قاتىستى زاڭ جوباسىن قارايدى
استانا. KAZINFORM - پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ قاراۋىنا «جەكە دەتەكتيۆتىك قىزمەت تۋرالى» زاڭ جوباسى مەن ىلەسپە قۇجاتتار كەلىپ ءتۇستى.
- اتالعان ءۇش زاڭ جوباسىنىڭ باستى ماقساتى - ازاماتتاردىڭ ءوز قۇقىقتارى مەن زاڭدى مۇددەلەرىن قورعاۋ مۇمكىندىگىن كەڭەيتۋ جانە ەلىمىزدە جەكە دەتەكتيۆتىك قىزمەت ينستيتۋتىنىڭ قۇقىقتىق نەگىزىن قۇرۋ. زاڭ جوبالارى جەكە دەتەكتيۆتىك قىزمەتتىڭ نەگىزگى ۇعىمدارىن، سونداي-اق ونى جۇزەگە اسىرۋ قاعيداتتارىن، مىندەتتەرى مەن ءتارتىبىن كوزدەيدى، - دەدى دەپۋتات سنەجاننا يماشەۆا ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، اتالعان قۇجات اياسىندا دەتەكتيۆتىك اگەنتتىكتەر مەن دەتەكتيۆتەردىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسى، ولاردىڭ قىزمەتىن ليتسەنزيالاۋ جانە مەملەكەتتىك رەتتەۋ بەلگىلەنەدى.
- اتاپ ايتقاندا، ءماجىلىستىڭ زاڭناما جانە سوت-قۇقىقتىق رەفورما كوميتەتى زاڭ جوبالارى بويىنشا قورىتىندى ازىرلەۋگە دايىن، - دەدى دەپۋتات.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن جەكە دەتەكتيۆتەردىڭ قىزمەتىن زاڭنامالىق تۇرعىدا رەتتەۋ جوسپارلانىپ وتىرعانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ