پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسى باستالدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلوردادا پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسى باستالدى.
جيىندا ءماجىلىس پەن سەنات دەپۋتاتتارى «الاتاۋ قالاسىنىڭ ارناۋلى مارتەبەسى تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسيالىق زاڭىنىڭ جوباسىن ءبىرىنشى وقىلىمدا قارايدى.
ايتا كەتەيىك، 18-ناۋرىزدا ءماجىلىس ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىن شاقىرۋ تۋرالى وكىمگە قول قويدى.
ەسكە سالساق، بيىل قاڭتار ايىندا پارلامەنت ءماجىلىسى «الاتاۋ قالاسىنىڭ ارناۋلى مارتەبەسى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭىنىڭ جوباسىن تالقىلاۋعا قابىلداعانىن جازعان ەدىك.
ءماجىلىس دەپۋتاتى نۇرتاي ءسابيليانوۆتىڭ ايتۋىنشا، زاڭ جوباسى مەملەكەت باسشىسىنىڭ 2025 -جىلعى 8-قىركۇيەكتەگى قازاقستان حالقىنا جولداۋىن ىسكە اسىرۋ ماقساتىندا ازىرلەندى. زاڭ جوباسى الاتاۋ قالاسىنىڭ ەكونوميكالىق، تەنحنولوگيالىق، عىلىمي ءبىلىم بەرۋ، ساۋدا جانە ينۆەستيتسيالىق ورتالىق رەتىندە قالىپتاسۋىنا جاعداي جاساۋعا باعىتتالعان. سونىمەن قاتار قۇجات جوباسى الاتاۋ قالاسىن دامىتۋعا سالىناتىن ينۆەستيتسيالاردىڭ كەپىلدىكتەرى مەن قۇقىقتىق قورعالۋىن ارتتىرۋعا، «اقىلدى قالا» قۇرۋ جانە الاتاۋدىڭ ەكونوميكالىق دامۋى ماقساتىندا عىلىم مەن تەحنيكانىڭ وزىق جەتىستىكتەرىن، تەحنولوگيالىق يننوۆاتسيالاردى، زاماناۋي تاسىلدەر مەن تاجىريبەلەردى قولدانۋعا ارنالعان.