«دارمەك» وپەراتسياسى بارىسىندا 22 مىڭنان استام دارىلىك پرەپارات اينالىمنان الىندى
استانا. KAZINFORM - ءى ءى م «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتىن ىسكە اسىرۋ بويىنشا جۇمىستى جالعاستىرىپ جاتىر.
ەسىرتكى، پرەكۋرسورلار، پسيحوتروپتىق جانە كۇشتى اسەر ەتەتىن زاتتاردىڭ زاڭدى اينالىمىن باقىلاۋ ماقساتىندا 15-19 ماۋسىم ارالىعىندا ەل اۋماعىندا «دارمەك» جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسىنىڭ كەزەكتى كەزەڭى وتكىزىلدى.
تەكسەرۋ بارىسىندا ەسىرتكى جانە پرەكۋرسورلاردىڭ زاڭدى اينالىمىمەن اينالىساتىن 1 مىڭنان استام زاڭدى تۇلعا قامتىلدى، ونىڭ ىشىندە 876 ءدارىحانا، 278 اۋرۋحانا مەن ەمحانا، سونداي-اق 203 ونەركاسىپتىك كاسىپورىن بار. وپەراتسيا بارىسىندا 31 قىلمىستىق ءىس قوزعالدى، ونىڭ 21 ى كۇشتى اسەر ەتەتىن زاتتاردىڭ زاڭسىز اينالىمى فاكتىسى بويىنشا جانە 10 ى جەكە ءدارىحانالاردىڭ فارماتسيەۆتتەرىنە قاتىستى دارىلىك پرەپاراتتاردى رەتسەپتسىز ساتۋ فاكتىسى بويىنشا.
ونەركاسىپ سالاسىندا 4,6 مىڭ توننا ءارتۇرلى پرەكۋرسورلاردىڭ اينالىمى شەكتەلىپ، 86 اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق انىقتالدى. مەديتسينا سالاسىندا قۇرامىندا ەسىرتكىسى بار 22 مىڭ دارىلىك پرەپاراتتاردىڭ اينالىمى شەكتەلىپ، 120 اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋ انىقتالدى.
ماسەلەن، استانا قالاسىندا قۇرامىندا ەسىرتكىسى بار پرەپاراتتاردىڭ زاڭسىز اينالىمى ءۇشىن فيتنەس كلۋبتاردا جاتتىقتىرۋشى بولىپ جۇمىس ىستەيتىن 2 استانا تۇرعىنى ۇستالدى.
وسكەمەن قالاسىندا Wildberries ماركەتپلەيسىمەن ءوزارا ءىس-قيمىل جاساۋ بارىسىندا ەلگە تىيىم سالىنعان سيبۋترامين زاتى بار سالماق تۇسىرەتىن بيولوگيالىق بەلسەندى قوسپانى جەتكىزۋ ارناسى توقتاتىلدى. الماتى قالاسىندا كۇشتى اسەر ەتەتىن دارىلىك زاتتاردى رەتسەپتسىز ساتقانى ءۇشىن جەكە ءدارىحانالاردىڭ فارماتسيەۆتتەرى ۇستالىپ، 3,3 مىڭنان استام وسىنداي دارىلەر تاركىلەنىپ، قىلمىستىق ىستەر قوزعالدى.
- قۇرمەتتى قازاقستاندىقتار جانە ەلىمىزدىڭ قوناقتارى! ايتىلعان فاكتىلەرگە بايلانىستى، سىزدەرگە ۇسىنىلاتىن پرەپاراتتار مەن قۇرالدارعا ەرەكشە مۇقيات بولۋعا شاقىرامىز. سونىمەن قاتار ەسىرتكى جانە پرەكۋرسورلاردىڭ زاڭدى اينالىمىمەن اينالىساتىن زاڭدى تۇلعالارعا باقىلاۋداعى زاتتاردى تاسىمالداۋ، ساقتاۋ، پايدالانۋ جانە ساتۋ نورمالارىن قاتاڭ ساقتاۋ قاجەتتىگىن ەسكەرتەمىز. ەسكە سالامىز، وسى جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ كۇشتى اسەر ەتەتىن زاتتاردى زاڭسىز ساتىپ الۋ، ساقتاۋ جانە تاسىمالداۋ ءۇشىن ق ر ق ك-نىڭ 301-بابىنا سايكەس قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك ەنگىزىلدى، سانكتسيا بويىنشا 15 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ كوزدەلگەن، - دەپ اتاپ ءوتىلدى ءى ءى م- دە.
ايتا كەتەلىك سينتەتيكالىق ەسىرتكى ساتۋ: ترانسۇلتتىق قىلمىستىق توپتى باسقارعان كۇدىكتى پولشادان ەكستراديتسيالانعان ەدى.