ارحيۆ ءىسى كەز كەلگەن مەملەكەت ءۇشىن ستراتەگيالىق تۇرعىدان وتە ماڭىزدى - بالايەۆا
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەل تاريحىن ساقتاپ، كەيىنگى ۇرپاققا مۇرا ەتىپ قالدىرۋعا زور ۇلەس قوسىپ جۇرگەن ارحيۆ قىزمەتكەرلەرىنىڭ كاسىبي مەرەكەسى. پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى – مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا ارحيۆ قىزمەتكەرلەرىن كاسىبي مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى.
- ارحيۆ ءىسى كەز كەلگەن مەملەكەت ءۇشىن ستراتەگيالىق تۇرعىدان وتە ماڭىزدى. اقپاراتتىق تەحنولوگيالار قارقىندى دامىپ جاتقان قازىرگى ۋاقىتتا ارحيۆ دەرەككوزدەرى ۇلتتىق رەسۋرستاردىڭ ماڭىزدى بولىگىنە اينالىپ، ۇلتتىق بىرەگەيلىكتى قالىپتاستىرۋدا، پاتريوتتىق قۇندىلىقتاردى ورنىقتىرۋدا، ەڭبەككە قۇرمەت پەن ۇرپاقتار ساباقتاستىعىن نىعايتۋدا شەشۋشى ءرول اتقارىپ وتىر.
قازاقستاننىڭ قالىپتاسۋ جانە سەرپىندى دامۋ جولى، تاۋەلسىزدىك جىلدارىنداعى ەكونوميكا، عىلىم، مادەنيەت، سپورت جانە وزگە دە سالالارداعى جەتىستىكتەر مەملەكەتتىك ارحيۆتەر قورىندا كەڭىنەن كورىنىس تاپقان، - دەدى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا.
بۇگىندە ەلىمىزدە 236 مەملەكەتتىك ارحيۆ جۇمىس ىستەيدى.
- وندا جالپى كولەمى 27،8 ميلليون ساقتاۋ بىرلىگىن قۇرايتىن 74725 ارحيۆ قورى ساقتاۋلى. 3 ميلليوننان استام ءىس ەلەكتروندىق فورماتقا كوشىرىلىپ، ازاماتتاردىڭ ارحيۆ ماتەريالدارىنا قولجەتىمدىلىگىن ەداۋىر ارتتىردى. تاريحي-مادەني مۇرا سانالاتىن بۇل قۇجاتتار قازاقستاندا عانا ەمەس، شەتەلدىك عىلىمي قاۋىمداستىق اراسىندا دا ۇلكەن سۇرانىسقا يە.
ارحيۆ سالاسى جان-جاقتى دامىپ كەلەدى. بيىل مەملەكەت باسشىسىنىڭ IV ۇلتتىق قۇرىلتايدا بەرگەن تاپسىرماسىن ورىنداۋ ماقساتىندا مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى ارحيۆ، مۋزەي جانە كىتاپحانالاردىڭ قۇجاتتىق ماتەريالدارىن بىرىكتىرۋدى كوزدەيتىن «ۇلتتىق سيفرلىق ارحيۆ» پورتالىن ىسكە قوسۋ جونىندەگى جول كارتاسىن بەكىتتى، - دەدى بالايەۆا.
قازاقستاننىڭ ۇلتتىق ارحيۆ قورى بىرەگەي دەرەككوزدەرمەن جۇيەلى تۇردە تولىعىپ كەلەدى. «ارحيۆ - 2025» جوباسى اياسىندا گەرمانيا، پولشا، فرانسيا، تۇركيا، ءۇندىستان، يران، ەگيپەت جانە ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرىن قوسا العاندا، 14 ەلدىڭ ارحيۆىندە، كىتاپحانالارىندا جانە عىلىمي مەكەمەلەرىندە زەرتتەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى. ناتيجەسىندە قازاقستان تاريحىنا قاتىستى 7 مىڭنان استام قۇندى قۇجات جينالىپ، ولار كەزەڭ-كەزەڭىمەن عىلىمي اينالىمعا ەنگىزىلىپ جاتىر.
قازىرگى ارحيۆ قىزمەتكەرى - جوعارى زياتكەرلىك الەۋەتكە يە، قۇجاتتانۋشى-ساراپشى، زەرتتەۋشى، IT مامان، رەستاۆراتور جانە اناليتيك قۇزىرەتتەرىن ۇيلەستىرگەن امبەباپ كاسىبي مامان.
- ارحيۆ سالاسى قىزمەتكەرلەرىنىڭ ەڭبەگى لايىقتى باعالانىپ كەلەدى. 2025 - جىلى مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن ءۇش ارحيۆ قىزمەتكەرى «قۇرمەت» وردەنىمەن، ەكەۋى «ەڭبەك ارداگەرى» مەدالىمەن، بىرەۋى «قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنا 30 جىل» مەرەيتويلىق مەدالىمەن ماراپاتتالدى. سونداي-اق سالا بويىنشا 197 قىزمەتكەر مەن ارداگەر ۆەدومستۆولىق ناگرادالار الدى، ونىڭ ىشىندە 64 ادام «ارحيۆ سالاسىنىڭ ۇزدىگى» توسبەلگىسىمەن ماراپاتتالدى.
مەملەكەت تاراپىنان ارحيۆ قىزمەتكەرلەرىن قولداۋعا باعىتتالعان جۇيەلى شارالار قابىلدانىپ جاتىر. بيىل 265 مامان بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ كۋرسىنان ءوتىپ، ارحيۆ سالاسى قىزمەتكەرلەرىنىڭ ورتاشا جالاقىسى 29 پايىز ءوستى. ارحيۆ ءىسىن دامىتۋعا، ارحيۆ قورىن تولىقتىرۋعا جانە قۇندى مۇرانى عىلىمي اينالىمعا ەنگىزۋگە قوسقان ولشەۋسىز ۇلەستەرىڭىز ءۇشىن شىنايى العىسىمدى بىلدىرەمىن. سىزدەرگە زور دەنساۋلىق، وتباسىلارىڭىزعا اماندىق جانە ەل يگىلىگى جولىنداعى قىزمەتتەرىڭىزگە تولايىم تابىس تىلەيمىن. كاسىبي مەرەكەلەرىڭىز قۇتتى بولسىن، - دەدى ايدا بالايەۆا.
ايتا كەتەلىك ارحيۆ قىزمەتكەرلەرىنىڭ جالاقىسى وسەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.