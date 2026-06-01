ارحەولوگتار جانكەنتتەن ەرەكشە ولجا تاپتى
قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا وبلىسىنىڭ قازالى اۋدانىنداعى ورتاعاسىرلىق جانكەنت قالاشىعىندا باستالعان قازبا جۇمىسى شاحريستان بولىگىندەگى تۇرعىن ۇيلەر اۋماعىندا جالعاسىپ جاتىر.
وبلىستىق تاريحي-مادەني مۇرانى قورعاۋ ورتالىعىنىڭ مالىمەتىنشە، ارحەولوگتار ەجەلگى شاھاردىڭ مادەني قاباتتارىن اشۋ بارىسىندا سەنساتسيالىق ولجاعا كەنەلدى.
- قازبا ناتيجەسىندە بىرنەشە قىش ىدىس سىنىقتارى، اسىقتار جانە جانۋارلاردىڭ سۇيەگى تابىلدى. قىش بۇيىمدار تۇرعىنداردىڭ كۇندەلىكتى تۇرمىسىندا پايدالانىلعان ىدىستاردىڭ تۇرلەرى مەن جاسالۋ ەرەكشەلىكتەرىن، ال جانۋار سۇيەكتەرى شارۋاشىلىقتىڭ نەگىزگى باعىتتارىن انىقتاۋعا جانە تۇرعىنداردىڭ ازىق-تۇلىك تۇتىنۋ تاسىلدەرىن زەرتتەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. بارلىق جادىگەر تىركەلىپ، ولشەمدەرى الىنىپ، ءتيىستى عىلىمي قۇجاتتاماعا ەنگىزىلدى. الىنعان ماتەريالدار قالاشىق تۇرعىندارىنىڭ تۇرمىس-تىرشىلىگى، شارۋاشىلىعى جانە مادەني ءومىرى تۋرالى جاڭا دەرەكتەردى انىقتاۋعا نەگىز بولماق،-دەلىنگەن حابارلامادا.
تابىلعان جادىگەرلەرگە الداعى ۋاقىتتا زەرتحانالىق جانە عىلىمي تالداۋ جاسالادى.
ەسكە سالساق، جۋىردا جانكەنت قالاشىعىندا وبلىس اكىمدىگىنىڭ قولداۋىمەن ارحەولوگيالىق قازبا جۇمىسى قولعا الىندى.