ۆارشاۆادا تۇندە ىشىمدىك ساتۋعا تىيىم سالىندى
استانا. KAZINFORM - پولشانىڭ ۆارشاۆا قالاسىندا 1-ماۋسىمنان باستاپ تۇنگى ۋاقىتتا الكوگول ساتۋعا بۇكىلقالالىق تىيىم ەنگىزىلدى، دەپ حابارلايدى euronews.
ەندى ساعات 22:00 دەن 06:00 گە دەيىن دۇكەندەر مەن جانارماي قۇيۋ بەكەتتەرىندە الكوگول ونىمدەرىن ساتۋ توقتاتىلادى. بۇل شەشىم قالالىق كەڭەستىڭ قاۋلىسىنا سايكەس قابىلداندى. ەرەكشەلىك رەتىندە شوپەن اۋەجايىنداعى duty free ايماعى كورسەتىلگەن.
بۇعان دەيىن مۇنداي شەكتەۋلەر سىناق رەتىندە تەك ەكى اۋداندا - سرەدمەستە مەن پراگا-پۋلۋدنە ايماقتارىندا عانا ەنگىزىلگەن بولاتىن. قالا بيلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل اۋدانداردا جەدەل قىزمەتتەردىڭ شاقىرتۋلارىنىڭ سانى ايتارلىقتاي ازايعان. ماسەلەن، بۇرىنعى كەزەڭمەن سالىستىرعاندا جەدەل قىزمەتتەردىڭ شاقىرتۋلارى كۇندىز 10 پايىزدان استامعا، ال تۇنگى ۋاقىتتا 15 پايىزدان استامعا ازايعان.
جالپى قالالىق دەڭگەيدە دە وڭ وزگەرىستەر بايقالعان. شەكتەۋ ەنگىزىلگەن اۋدانداردا وقىس وقيعالار سانى شامامەن 23,7 پايىزعا ازايسا، ۆارشاۆانىڭ باسقا بولىكتەرىندە بۇل كورسەتكىش 11,1 پايىز دەڭگەيىندە بولعان. تۇنگى ۋاقىتتا ايىرماشىلىق ودان دا ايقىن كورىنىپ، تىيىم سالىنعان ايماقتاردا شاقىرتۋلار شامامەن 23 پايىزعا تومەندەگەن، ال باسقا اۋدانداردا بۇل كورسەتكىش 4 پايىزدان ءسال اسقان.
پوليتسيا دەرەكتەرىنە سايكەس، كەي ايماقتاردا تومەندەۋ 37 پايىزدان اسقان. سونىمەن قاتار، كورشىلەس اۋدانداردا - پراگا-پۋلۋدنە، تارگۋۆەك جانە ۆوليادا پوليتسيا بەلسەندىلىگىنىڭ ازداپ ارتقانى دا تىركەلگەن.
قالا تۇرعىندارىنىڭ پىكىرى ەكىۇشتى. ءبىر بولىگى بۇل شەكتەۋ قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى ارتتىرىپ، قالالىق ءتارتىپتى جاقسارتادى دەپ ەسەپتەيدى. ال كەي تۇرعىندار مۇنداي قادام بيزنەسكە جانە ەركىندىككە اسەر ەتۋى مۇمكىن دەگەن الاڭداۋشىلىعىن ءبىلدىرىپ وتىر.
تۇنگى الكوگول ساتۋعا تىيىم سالۋ يدەياسى قوعامدا بۇرىننان تالقىلانىپ كەلگەن. بۇل باستامانى العاش بولىپ Miasto Jest Nasze ۇيىمى كوتەرگەن. ۆارشاۆا مەرى رافال تشاسكوۆسكي باستاپقىدا بۇل شەشىمدى قولداماسا دا، كەيىن ونى بۇكىل قالاعا كەڭەيتۋ تۋرالى ۇسىنىس جاسالىپ، سوڭىندا جالپى قالالىق دەڭگەيدە ەنگىزىلدى.
قازىرگى تاڭدا پولشاداعى 200 دەن استام مۋنيتسيپاليتەتتە وسىنداي شەكتەۋلەر قولدانىلادى.