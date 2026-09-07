دارعا اسىلماق: تانىمال تەلەجۇرگىزۋشى ءولىم جازاسىنا كەسىلدى
مىسىردا تەلەجۇرگىزۋشى ءارى پروديۋسەر سارا حاليفا دارعا اسۋ ارقىلى ءولىم جازاسىنا كەسىلدى.
39 جاستاعى ايەل ءىرى كولەمدەگى ەسىرتكى تاسىمالىنا قاتىستى ءىس بويىنشا كۇدىككە ىلىنگەن، - دەپ حابارلايدى Massaget.kz ءتىلشىسى Al-Ahram باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ.
"ورىندالمايتىن ميسسيا" (Mission Impossible) كريمينالدىق باعدارلاماسىنىڭ 39 جاستاعى جۇرگىزۋشىسىمەن بىرگە تاعى 11 ادام ەڭ اۋىر جازاعا تارتىلدى..
تەرگەۋ مالىمەتتەرى بويىنشا، ايىپتالۋشىلار شيكىزات اكەلۋمەن، سينتەتيكالىق ەسىرتكىلەردى قولدان جاساپ، وتكىزۋمەن اينالىساتىن ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپتىڭ مۇشەلەرى بولعان. كايردەگى ەكى پاتەردى ءتىنتۋ بارىسىندا قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى 750 كەلىدەن اسا ەسىرتكى زاتى مەن حيميكاتتاردى، سونداي-اق، تىركەلمەگەن قارۋ- جاراقتى تاركىلەدى.
سوت ءولىم جازاسىنا كەسەر الدىندا مىسىردىڭ باس ءمۇفتيىنىڭ رەسمي ءدىني قورىتىندىسىن العان. بۇل ەلدە ءولىم جازاسىن تاعايىنداۋ كەزىندە مۇنداي ءراسىم مىندەتتى سانالادى.
سوت شەشىمى ءالى تۇپكىلىكتى ەمەس، وعان كاسساتسيالىق سوتقا شاعىم تۇسىرۋگە بولادى. سارا حاليفا تاعىلعان ايىپتى تولىقتاي جوققا شىعارىپ وتىر.