مارادونانىڭ «قۇدىرەتتى گولى» سوعىلعان دوپ 2,9 ميلليون ەۋروعا ساتىلدى
استانا. KAZINFORM - ارگەنتينالىق فۋتبولشى ديەگو مارادونا 1986 -جىلعى الەم چەمپيوناتىندا انگليا قاقپاسىنا ايگىلى «قۇدايدىڭ قولى» گولىن سوققان دوپ اۋكسيوندا 3,35 ميلليون دوللارعا، شامامەن 2,9 ميلليون ەۋروعا ساتىلدى، دەپ حابارلايدى Euronews.com.
Adidas Azteca دوبىن تەحاستاعى Heritage Auctions ساۋدا ءۇيى اۋكسيونعا شىعارعان. ۇيىمداستىرۋشىلار تاريحي جادىگەر 10 ميلليون دوللارعا دەيىن باعالانۋى مۇمكىن دەپ بولجاعان ەدى. الايدا تۇپكىلىكتى باعا كۇتىلگەن سومانىڭ ۇشتەن بىرىنە جۋىق بولدى.
بۇل دوپ 1986 -جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ شيرەك فينالىنداعى ارگەنتينا مەن انگليا اراسىنداعى ماتچتا قولدانىلعان. كەزدەسۋدە مارادونا انگليا قاقپاشىسى پيتەر شيلتوننان جوعارى سەكىرىپ، دوپتى قولىمەن قاقپاعا باعىتتاعان. تورەشى ەرەجە بۇزىلعانىن بايقاماي، گولدى ەسەپكە الدى.
ارادا ءتورت مينۋت وتكەندە مارادونا ءدال وسى دوپپەن ەكىنشى گولىن سوقتى. ول الاڭنىڭ وزىنە تيەسىلى بولىگىنەن باستاپ بىرنەشە قارسىلاسىن الداپ ءوتىپ، دوپتى قاقپاعا ەنگىزدى. كەيىن بۇل ءسات فيفا نۇسقاسى بويىنشا «عاسىر گولى» اتاندى. ارگەنتينا ويىندا 2:1 ەسەبىمەن جەڭىپ، كەيىن الەم چەمپيونى بولدى.
دوپ ۇزاق جىلدار بويى سول ماتچقا تورەلىك ەتكەن تۋنيستىك الي بين ناسسەردە ساقتالعان. 2022 -جىلى ول العاش رەت اۋكسيونعا قويىلىپ، 2,37 ميلليون دوللار ۇسىنىلدى. ءبىراق باعا ساتۋشى بەلگىلەگەن ەڭ تومەنگى شەككە جەتپەگەندىكتەن، دوپ ساتىلمادى. 2023 -جىلعى ەكىنشى تالپىنىس تا ناتيجەسىز اياقتالعان.
جاڭا ساتىلىم باعاسى مارادونانىڭ سول ويىندا كيگەن جەيدەسىنىڭ قۇنىنان دا ەداۋىر تومەن. جەيدە 2022 -جىلى 9,3 ميلليون دوللارعا ساتىلعان بولاتىن. ال ەڭ قىمبات سپورت دوبىنىڭ رەكوردى 4,39 ميلليون دوللارعا وتكەن بەيسبولشى سيەحەي وتانيدىڭ 50 شى حوۋم-ران دوبىندا قالىپ وتىر.