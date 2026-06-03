داراقىلىق پەن داڭعازالىق: دەپۋتات ەلىمىزدەگى مەكتەپ ءبىتىرۋ كەشتەرىن سىنعا الدى
استانا. KAZINFORM - مەكتەپ ءبىتىرۋ ءىس-شارالارىن وتكىزۋدىڭ ءبىرىڭعاي تاربيەلىك ستاندارتىن ازىرلەۋ كەرەك.
بۇل جونىندە پارلامەنت ماجىلىسىندە دەپۋتات جارقىنبەك امانتاي ۇلى ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆاعا جولداعان دەپۋتاتتىق ساۋالىندا مالىمدەدى.
- ەلىمىزدىڭ بارلىق مەكتەپتەرىندە سوڭعى قوڭىراۋ سوعىلىپ، 2025-2026 وقۋ جىلى اياقتالدى. بيىل 3,9 ميلليوننان استام وقۋشى وقۋ جىلىن ءتامامداسا، ونىڭ ىشىندە 215 مىڭنان استامى مەكتەپ ءبىتىرۋشى تۇلەك اتاندى. مەكتەپ ءبىتىرۋ -ءار ازاماتتىڭ ومىرىندەگى ماڭىزدى بەلەس. بۇل كۇن ەڭ الدىمەن بىلىمگە قۇرمەتتىڭ، ۇستاز ەڭبەگىن باعالاۋدىڭ جانە جاڭا ومىرگە قادام باسۋدىڭ سيمۆولى بولۋى ءتيىس ەدى. الايدا سوڭعى جىلدارى مەكتەپ ءبىتىرۋ ءراسىمى تاربيەلىك مازمۇنىنان الىستاپ، الەۋمەتتىك باسەكەنىڭ، داراقىلىقتىڭ جانە ورىنسىز داڭعازالىقتىڭ كورىنىسىنە اينالىپ بارا جاتقانى قوعامدى الاڭداتىپ وتىر،-دەدى ول.
دەپۋتاتتىڭ سوزىنشە، بيىلعى سوڭعى قوڭىراۋ كەزىندە ەلىمىزدىڭ بىرنەشە وڭىرىندە قىمبات اۆتوكولىكتەن قۇرالعان كورتەجدەر ۇيىمداستىرىلىپ، جول قوزعالىسى ەرەجەسى ورەسكەل بۇزىلدى.
- الماتى قالاسىندا مەكتەپ تۇلەكتەرىنىڭ اۆتوكورتەجىنە بايلانىستى 21 كامەلەتكە تولماعان بالانىڭ اتا-اناسى جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. ال ماڭعىستاۋ وبلىسىندا تۇلەكتەردىڭ قىمبات كولىكتەرمەن شەرۋ وتكىزىپ، الەۋمەتتىك جەلىدە ءسان-سالتاناتتى ناسيحاتتاعان ۆيدەو كەڭىنەن تارادى،-دەدى ول.
الايدا ماسەلە تەك اۆتوكورتەجدەرمەن شەكتەلمەيدى. بيىل قوعامدا ەرەكشە تالقىلانعان تاعى ءبىر قۇبىلىس -مەكتەپ ءبىتىرۋشى تۇلەكتەرگە ارنالعان الىپ گۇل شوقتارىنىڭ جارىسى بولدى.
- الەۋمەتتىك جەلىدە جۇزدەگەن گۇلدەن قۇرالعان كومپوزيتسيالار، قىمبات سىيلىقتار مەن سالتاناتتى راسىمدەر قالىپتى جاعداي رەتىندە كورسەتىلدى. وكىنىشكە قاراي، مۇنداي باسەكە كوپتەگەن وتباسىعا اۋىر پسيحولوگيالىق جانە قارجىلىق قىسىم تۇسىرگەنى انىق. كەيبىر اتا-انالار بالاسىنىڭ قاتارىنان قالماۋى ءۇشىن قارىز الۋعا، ءبولىپ تولەۋگە گۇل نەمەسە سىيلىق الۋعا ءماجبۇر بولعانىن اشىق ايتىلىپ جاتىر. بۇل جاعداي الەۋمەتتىك جاعدايى تومەن وتباسىنىڭ بالالارى اراسىندا پسيحولوگيالىق تۇرعىدا وڭاي بولمايتىنى بەلگىلى. ءبىز بالالارعا ءبىلىم مەن ەڭبەكتىڭ قۇندىلىعىن ەمەس، قىمبات كولىك پەن قىمبات گۇل ارقىلى مارتەبە كورسەتۋدى ناسيحاتتاپ جاتقان جوقپىز با؟ - دەدى جارقىنبەك امانتاي ۇلى.
سونىمەن بىرگە، ول مەكتەپ ءبىتىرۋ ءراسىمى الەمدىك تاجىريبەدە قالاي اتقارىلاتىنىنا توقتالدى.
- مەملەكەت باسشىسى ادىلەتتى قازاقستان قۇرۋدىڭ باستى قاعيداتىنىڭ ءبىرى رەتىندە زاڭ مەن ءتارتىپتى، ادال ەڭبەك پەن قاراپايىمدىلىق مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋ قاجەتتىگىن بىرنەشە رەت اتاپ ءوتتى. ال مەكتەپ قابىرعاسىنداعى مۇنداي كورىنىستەر جاس ۇرپاقتىڭ ساناسىندا تۇتىنۋشىلىق پسيحولوگيانى، جالعان بەدەل مەن سىرتقى اسەرگە تابىنۋدى قالىپتاستىرۋى مۇمكىن. الەمدىك تاجىريبەگە نازار اۋدارساق، دامىعان ەلدەردە مەكتەپ ءبىتىرۋ ءراسىمى تاربيەلىك مازمۇنعا قۇرىلعان. نەگىزگى نازار وقۋشىنىڭ جەتىستىگىنە، قوعامدىق بەلسەندىلىگىنە جانە بولاشاق ماقساتىنا اۋدارىلادى. ال ماتەريالدىق جارىس ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنىڭ قۇندىلىعىنا قايشى كەلەدى،-دەدى دەپۋتات.
وسىعان بايلانىستى ول ۇكىمەتتەن مەكتەپ ءبىتىرۋ ءىس-شارالارىن وتكىزۋدىڭ ءبىرىڭعاي تاربيەلىك ستاندارتىن ازىرلەۋدى سۇرادى.
سونىمەن قاتار سوڭعى قوڭىراۋ مەن مەكتەپ ءبىتىرۋ كەشتەرىندە ورىنسىز ءسان- سالتاناتقا، اۆتوكورتەجدەرگە جانە قوعامدىق قاۋىپسىزدىككە قاتەر توندىرەتىن ارەكەتتەرگە جول بەرمەۋ بويىنشا ناقتى تەتىك ەنگىزۋدى، ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا الەۋمەتتىك باسەكەنى ەمەس، تەڭ مۇمكىندىكتەر مەن رۋحاني قۇندىلىقتاردى دارىپتەيتىن ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن كۇشەيتۋدى، وقۋ- اعارتۋ مينيسترلىگى تاراپىنان مەكتەپ ءبىتىرۋ مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋ جونىندەگى ۇلتتىق تۇجىرىمدامالىق ۇسىنىستار ازىرلەۋ ماسەلەسىن كوتەردى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەيرامحانالاردا مەكتەپ ءبىتىرۋ كەشتەرىن ۇيىمداستىرۋعا تىيىم سالىنعانىن جازعانبىز.