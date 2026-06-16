KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    پاراقورلار بويىنشا قاي قالا كوش باستاپ تۇر؟

    استانا. قازاقپارات - 2026-جىلدىڭ العاشقى بەس ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاندا پاراقورلىق باپتارى بويىنشا 427 قىلمىستىق ءىس تىركەلگەن. بۇل وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 1,7 پايىزعا كوپ.

    сату
    Фото: freepik.com

    Finprom دەرەكتەرىنە سايكەس، وڭىرلەر بويىنشا جاعداي ءارتۇرلى. كەيبىر وبلىستاردا «پارا الۋ»، «پارا بەرۋ» جانە «پاراقورلىققا دەلدال بولۋ» باپتارى بويىنشا ىستەردىڭ ايتارلىقتاي وسكەنى بايقالسا، كەيبىر وڭىرلەردە كەرىسىنشە تومەندەۋ بار.

    2026-جىلدىڭ قاڭتار-مامىر ايلارىندا استانا قالاسى پاراقورلىق ىستەرى بويىنشا كوش باستاپ تۇر. مۇندا اتالعان باپتار بويىنشا 56 ءىس تىركەلگەن. بۇل 2025-جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 21,7 پايىزعا كوپ.

    قوستاناي وبلىسى ەكىنشى ورىندا. بۇل وڭىردە پاراقورلىققا قاتىستى ىستەر 3,5 ەسە ءوسىپ، 5 ايدا 38 ىسكە جەتكەن.

    الماتى قالاسى ءۇشىنشى ورىندا. قالادا 2026-جىلدىڭ بەس ايىندا 32 ءىس تىركەلگەن، بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 14,3 پايىزعا ارتىق.

    ەڭ از قىلمىستىق ءىس تىركەلگەن وڭىرلەر قاتارىندا:

    اباي وبلىسى - 1 ءىس

    اقمولا وبلىسى - 2 ءىس

    باتىس قازاقستان وبلىسى - 7 ءىس

    پاراقورلىق ىستەرىنىڭ ەڭ جوعارى ءوسىمى مىنا وڭىرلەردە بايقالدى:

    الماتى وبلىسى - 4 ەسە ءوسىم

    قىزىلوردا وبلىسى - 66,7 پايىز ءوسىم

    جامبىل وبلىسى - 61,1 پايىز ءوسىم

    ال كەي وڭىرلەردە كەرىسىنشە ايتارلىقتاي تومەندەۋ تىركەلگەن:

    سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى - 2,1 ەسە از

    پاۆلودار وبلىسى - 2,4 ەسە از

    باتىس قازاقستان وبلىسى - 2,6 ەسە از

    اقمولا وبلىسى - 13 ەسە از

    جەمقورلار قانشا مەرزىمگە سوتتالادى؟

    «پارا الۋ» بابى بويىنشا سوتتالعانداردىڭ جارتىسىنا جۋىعى 5 جىلدان 8 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرىلادى. وتكەن جىلى پارا العان 58 ادامنىڭ 27 ءسى ءدال وسى مەرزىمگە سوتتالعان. ءاربىر بەسىنشى سوتتالۋشى 3 جىلدان 5 جىلعا دەيىن جازا الادى. ال ەڭ اۋىر جازا - 10 جىلدان 12 جىلعا دەيىنگى باس بوستاندىعىنان ايىرۋ.

    2025-جىلى 312 ادام پارا الۋ كۇدىگىنە ىلىككەن، ولاردىڭ 239 ى سوتقا تارتىلعان. سول جىلى 188 ادام سوتتالعان، 128 ادامعا ايىپپۇل سالىنعان، 58 ادام ناقتى تۇرمەگە قامالعان.

    قوعام
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور