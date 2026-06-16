پاراقورلار بويىنشا قاي قالا كوش باستاپ تۇر؟
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلدىڭ العاشقى بەس ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاندا پاراقورلىق باپتارى بويىنشا 427 قىلمىستىق ءىس تىركەلگەن. بۇل وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 1,7 پايىزعا كوپ.
Finprom دەرەكتەرىنە سايكەس، وڭىرلەر بويىنشا جاعداي ءارتۇرلى. كەيبىر وبلىستاردا «پارا الۋ»، «پارا بەرۋ» جانە «پاراقورلىققا دەلدال بولۋ» باپتارى بويىنشا ىستەردىڭ ايتارلىقتاي وسكەنى بايقالسا، كەيبىر وڭىرلەردە كەرىسىنشە تومەندەۋ بار.
2026-جىلدىڭ قاڭتار-مامىر ايلارىندا استانا قالاسى پاراقورلىق ىستەرى بويىنشا كوش باستاپ تۇر. مۇندا اتالعان باپتار بويىنشا 56 ءىس تىركەلگەن. بۇل 2025-جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 21,7 پايىزعا كوپ.
قوستاناي وبلىسى ەكىنشى ورىندا. بۇل وڭىردە پاراقورلىققا قاتىستى ىستەر 3,5 ەسە ءوسىپ، 5 ايدا 38 ىسكە جەتكەن.
الماتى قالاسى ءۇشىنشى ورىندا. قالادا 2026-جىلدىڭ بەس ايىندا 32 ءىس تىركەلگەن، بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 14,3 پايىزعا ارتىق.
ەڭ از قىلمىستىق ءىس تىركەلگەن وڭىرلەر قاتارىندا:
اباي وبلىسى - 1 ءىس
اقمولا وبلىسى - 2 ءىس
باتىس قازاقستان وبلىسى - 7 ءىس
پاراقورلىق ىستەرىنىڭ ەڭ جوعارى ءوسىمى مىنا وڭىرلەردە بايقالدى:
الماتى وبلىسى - 4 ەسە ءوسىم
قىزىلوردا وبلىسى - 66,7 پايىز ءوسىم
جامبىل وبلىسى - 61,1 پايىز ءوسىم
ال كەي وڭىرلەردە كەرىسىنشە ايتارلىقتاي تومەندەۋ تىركەلگەن:
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى - 2,1 ەسە از
پاۆلودار وبلىسى - 2,4 ەسە از
باتىس قازاقستان وبلىسى - 2,6 ەسە از
اقمولا وبلىسى - 13 ەسە از
جەمقورلار قانشا مەرزىمگە سوتتالادى؟
«پارا الۋ» بابى بويىنشا سوتتالعانداردىڭ جارتىسىنا جۋىعى 5 جىلدان 8 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرىلادى. وتكەن جىلى پارا العان 58 ادامنىڭ 27 ءسى ءدال وسى مەرزىمگە سوتتالعان. ءاربىر بەسىنشى سوتتالۋشى 3 جىلدان 5 جىلعا دەيىن جازا الادى. ال ەڭ اۋىر جازا - 10 جىلدان 12 جىلعا دەيىنگى باس بوستاندىعىنان ايىرۋ.
2025-جىلى 312 ادام پارا الۋ كۇدىگىنە ىلىككەن، ولاردىڭ 239 ى سوتقا تارتىلعان. سول جىلى 188 ادام سوتتالعان، 128 ادامعا ايىپپۇل سالىنعان، 58 ادام ناقتى تۇرمەگە قامالعان.