ارالدىڭ كولەمىن ۇلعايتۋ بويىنشا بەلگىلەنگەن كورسەتكىشتەر مەرزىمىنەن بۇرىن ورىندالىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - سولتۇستىك ارالدىڭ كولەمىن ۇلعايتۋ بويىنشا سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋ جۇيەسىن دامىتۋ تۇجىرىمىنداماسىندا بەلگىلەنگەن كورسەتكىشتەر مەرزىمىنەن بۇرىن ورىندالىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا بەرگەن تاپسىرمالارىن ورىنداۋ اياسىندا سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى سولتۇستىك ارال تەڭىزىندەگى سۋدىڭ كولەمىن ارتتىرۋ جۇمىسىن جۇرگىزىپ جاتىر.
2023 -جىلدان بۇگىنگە دەيىن سولتۇستىك ارالداعى سۋ كولەمى 24,1 ميلليارد تەكشە مەترگە دەيىن جەتتى. وسى ۋاقىت ىشىندە تەڭىزگە 5 ميلليارد تەكشە مەتر سۋ جىبەرىلدى. وسىلايشا، سولتۇستىك ارالدىڭ كولەمىن ۇلعايتۋعا قاتىستى سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋ جۇيەسىن دامىتۋ تۇجىرىمداماسىنداعى ماقساتتى كورسەتكىشتەر جوسپاردان بۇرىن ورىندالىپ جاتىر.
تۇجىرىمداماعا سايكەس، 2025 -جىلى تەڭىزدەگى سۋ كولەمىن 20,6 ميلليار تەكشە مەترگە جەتكىزۋ كوزدەلگەن بولاتىن. ال باستاپقى جوسپار بويىنشا، 2030 -جىلعا قاراي سولتۇستىك ارالدىڭ كولەمى 27 ميلليارد تەكشە مەترگە جەتۋى ءتيىس. قازىرگى كورسەتكىشتەرگە 2029 -جىلى قول جەتكىزۋ جوسپارلانعان بولاتىن.
- قازىرگى ۋاقىتتا دۇنيەجۇزىلىك بانكتىڭ گرانتى ەسەبىنەن سولتۇستىك ارالدى ساقتاۋ جوباسىنىڭ تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمەسى ازىرلەنىپ جاتىر. جەرگىلىكتى تۇرعىنداردىڭ پىكىرىن ەسكەرە وتىرىپ، اقشاتاۋ جانە قامىستىباس كول جۇيەلەرىندەگى سۋ دەڭگەيىن تۇراقتاندىرۋ ءۇشىن سۋ تورابىن سالىپ، كوكارال بوگەتىن 2 مەترگە ۇلعايتۋ نۇسقاسى قاراستىرىلىپ جاتىر. جوبا سولتۇستىك ارالداعى سۋدىڭ كولەمىن ارتتىرۋعا جانە ساپاسىن جاقسارتۋعا، سىرداريا وزەنىنىڭ اتىراۋىن قالپىنا كەلتىرۋگە، تەڭىز تۇبىنەن تۇزدى شوگىندىلەردىڭ ۇشۋىن ازايتۋعا، قىزىلوردا وبلىسىندا بالىق شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا جانە جەرگىلىكتى حالىقتىڭ تۇرمىس جاعدايىن جاقسارتۋعا باعىتتالعان، - دەدى سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءمينيسترى نۇرجان نۇرجىگىتوۆ.
ايتاپ كەتەيىك، بيىل كوكتەمدە ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ ارالدى قۇتقارۋ قورىنىڭ رەفورماسىنان زور ءۇمىت كۇتىلەتىنىن مالىمدەگەن ەدىك.