اراب امىرلىكتەرى تاريحىندا العاش رەت كازينو سالىنىپ جاتىر
اراب امىرلىكتەرى قۇمار ويىنعا رەسمي تۇردە رۇقسات بەرەدى. مەملەكەت وسى ءۇشىن زاڭنامالىق شەكتەۋلەردى جەڭىلدەتىپ، ويىن يندۋسترياسىن رەتتەيتىن ارنايى ورگان قۇرىپ ۇلگەردى.
ەندى العاشقى ويىنحانا ەكى جىلدان كەيىن جۇمىسىن باستايدى. قازىر نىسان راس ءال- حايما امىرلىگىندەگى جاساندى ارالدا بوي كوتەرىپ جاتىر.
راۋان مىڭباي، ءتىلشى:
- قۇمار ويىنعا رەسمي تۇردە رۇقسات بەرۋ - اراب الەمىندە كەيىنگى جىلدارى كوپ تالقىلانىپ جۇرگەن ماسەلە. وعان قاتىستى قوعامنىڭ كوزقاراسى سان الۋان. ءبىرى بۇل قادامدى قولداسا، ەندى ءبىرى ءۇزىلدى-كەسىلدى قارسى. ايتالىق، بۇعان دەيىن ساۋديادا كازينو سالۋ يدەياسى كوتەرىلگەندە تەولوگتار مەن عالىمدار باستامانى يسلام قاعيدالارىنا قايشى دەگەن ەدى. ەندىگىسى قالاي بولماق؟ !
اراب امىرلىكتەرى ەكونوميكالىق ءارتاراپتاندىرۋ مەن ءتۋريزمدى دامىتۋدى قولعا الىپ، كەي تىيىمداردى جەڭىلدەتۋدى ءجون كوردى. سونىڭ ىشىندە قۇمار ويىنعا رەسمي رۇقسات بەرۋ جونىندەگى باستاما دا بار. بۇعان جاۋاپتى مەكەمەگە كوممەرتسيالىق بيزنەستى جۇرگىزۋ قۇقىعى بەرىلدى. قازىر راس ءال-حايمادا الەمدىك دەڭگەيدەگى كازينو سالىنا باستادى.
مۇحامەد رافيك ەلكاباني، ينۆەستور:
- ويىنحانا دۋبايدان 45 مينۋت جەردەگى راس ءال-حايما امىرلىگىندە سالىنادى. بۇل جەردە 4 بىردەي ارال پايدا بولادى. ۇشەۋىندە تۇرعىن ۇيلەر بوي كوتەرەدى. ال مىنا بولەك تۇرعان ارالدا كازينو ورنالاسادى. ول الەمدەگى ەڭ ۇلكەن ويىنحانالاردىڭ ءبىرى بولادى. بالاماسى لاس- ۆەگاس جانە ماكاو دەگەن قالالاردا عانا بار. قازىر قۇرىلىستىڭ %40-45 ءى اياقتالعان.
ءبىر ەرەكشەلىگى، ويىنحانا جاساندى ارالدا بوي كوتەرەدى. جاعالاۋعا جاقىن اۋماقتا ورنالاساتىن عيمارات شامامەن 70 قاباتتى بولادى. جەكەمەنشىك كومپانيا جوبانى «ەكىنشى لاس- ۆەگاس» اتىمەن ايگىلى ەتۋدى كوزدەپ وتىر. ازىرگە جاي-جاپسارى تولىق جاريا ەتىلگەن جوق. تەك اشىلۋ مەرزىمى 2027 -جىل دەپ بەلگىلەنگەن.
WAM، امىرلىكتەردىڭ اقپارات اگەنتتىگى:
- كوممەرسيالىق ويىنداردى رەتتەۋ جونىندەگى باس ورگان الەۋمەتتىك جاۋاپكەرشىلىگى جوعارى ارناۋلى ورتا قۇرادى. وعان قاتىسۋشىلار قاتاڭ ەرەجەلەردى ۇستانىپ، جوعارى ستاندارتتارعا ساي بولۋعا مىندەتتەلەدى. ورگان كوممەرتسيالىق گەيمينگتىڭ ەكونوميكالىق الەۋەتىن كەڭەيتىپ، قىزمەتتى ليسەنزيالاۋ جانە رەتتەۋ باعىتىنداعى بارلىق قاجەتتى ءىس- شارالاردى مەملەكەتتىك دەڭگەيدە ۇيلەستىرىپ وتىرادى. قازىر جاساندى ارالداعى سۋ جاڭا جىلجىمايتىن مۇلىك، كازينو ماڭىندا اشىلاتىن كوممەرتسيالىق نىسان جانە قوناقۇيلەر الدىن الا ساتىلىپ جاتىر. ينۆەستورلار قارجى قۇيىپ، پايداسىن ەسەلەۋگە كىرىسىپ كەتكەن.
WAM، امىرلىكتەردىڭ اقپارات اگەنتتىگى:
- ءتورتىنشى ارالدا جىلجىمايتىن مۇلىك ساۋداسى قىزۋ ءجۇرىپ جاتىر. بيلىك ارنايى بيزنەستىڭ مۇندا كەڭ قانات جايۋىنا جاعداي جاساپ وتىر. ينۆەستورلاردىڭ بەلسەندىلىگىن ارتتىرۋعا كۇش سالعان. كازينو راس ءال-حايما امىرلىگىن جاڭا قىرىنان تانىتادى دەپ ويلايمىن. تۋريستەر سانى ەسەلەپ ارتاتىنى ءسوزسىز. الايدا ەلدە قۇمار ويىنعا قاتىستى قىزۋ پىكىرتالاس ءالى باسىلماي تۇر. ءدىني قايراتكەرلەر بولسا، جوبا جايىندا كەسىمدى پىكىر ايتۋعا قۇلىقتى ەمەس. تەك بيزنەس سالاسىنىڭ وكىلدەرى بۇل ءىستىڭ ەكونوميكالىق تيىمدىلىگىنە سەنىمدى. ەسكە سالايىق، شىعاناق جەرىندە بۇعان دەيىن بىردە-ءبىر كازينوعا رەسمي تۇردە رۇقسات بەرىلمەي كەلگەن ەدى. ال اراب ەلدەرىنىڭ ىشىندە ماروككو، ليۆان جانە مىسىردا بۇرىننان بار. بۇل ەلدەردە قۇمار ويىنعا ەش شەكتەۋ قويىلماعان.
اۆتورى: راۋان مىڭباي