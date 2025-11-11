ۋاقىتپەن تەكسەرىلگەن: ساراپشىلار ەڭ سەنىمدى نەمىس كولىكتەرىن اتادى
استانا. KAZINFORM - نەمىس كولىكتەرى الەمدەگى ەڭ سەنىمدى جانە ۇزاق مەرزىمدى اۆتوكولىكتەردىڭ قاتارىنان ەكەنى باياعىدان-اق بەلگىلى. ا
سىرەسە 1980-2010-جىلدار ارالىعىندا شىعارىلعان مودەلدەرگە قاتىستى ماقتاۋ سوزدەر كوپ. مامانداردىڭ سوزىنشە، ەگەر مۇنداي كولىكتەرگە دۇرىس كۇتىم جاسالسا، ولار ونداعان جىل بويى يەسىنە ادال قىزمەت ەتە الادى، دەپ جازادى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
CarBuzz ساراپشىلارى 480 مىڭ شاقىرىمنان استام جولدى ايتارلىقتاي اقاۋسىز ەڭسەرە الاتىن سەگىز نەمىس كولىگىنىڭ ءتىزىمىن جاسادى. ەندەشە، بۇل تىزىمگە قانداي مودەلدەر ەنگەنىن جانە ولاردىڭ ەرەكشەلىكتەرىن بىرگە قاراستىرايىق.
ەڭ ۇزاق قىزمەت ەتەتىن توپ-8 نەمىس كولىگى
بۇل رەيتينگكە 1980-جىلداردان 2010-جىلداردىڭ باسىنا دەيىن شىعارىلعان ناعىز اڭىزعا اينالعان كولىكتەر ەنگەن. ولار ءوز زامانىنىڭ سيمۆولىنا اينالىپ، بەرىكتىگى مەن سەنىمدىلىگىنىڭ ارقاسىندا تانىمال بولعان.
BMW M5 (E39 ،1998-2003)
بۇل مودەل - BMW- نىڭ «مەحانيكالىق داۋىرىندەگى» سوڭعى تۋىندىلارىنىڭ ءبىرى. M5 E39-دىڭ باستى ەرەكشەلىگى - قاراپايىم ءارى سەنىمدى كونسترۋكتسياسى. ول سپورتتىق سيپاتقا يە بولعانىنا قاراماستان، ءتيىستى كۇتىممەن ۇزاق جىل بويى ءمىنسىز جۇمىس ىستەيدى.
Mercedes-Benz SL- Class AMG (R129 ،1989-2001)
ەكىنشى ورىندا اتى اڭىزعا اينالعان SL- Class تۇر. بۇل مودەل ءوزىنىڭ مىقتى موتورىمەن جانە سەنىمدىلىگىنىڭ ارقاسىندا تانىمال. 7,3 ليترلىك V12 قوزعالتقىشى - Mercedes-Benz تاريحىنداعى ەڭ قۋاتتى ءارى ءتوزىمدى اگرەگاتتاردىڭ ءبىرى.
Volkswagen Golf V (2004-2009)
بەسىنشى بۋىنداعى Golf تە رەيتينگكە ەنگەن. 3,2 ليترلىك اتموسفەرالىق V6 قوزعالتقىشىمەن جابدىقتالعان بۇل كولىك - Golf تاريحىنداعى ەڭ سەنىمدىلەرىنىڭ ءبىرى. ۋاقتىلى تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتىلسە، ول جۇزدەگەن مىڭ شاقىرىمدى ەش قيىندىقسىز ەڭسەرە الادى.
BMW M3 (E46 ،2000-2006)
بۇل سپورتتىق مودەل جىلدامدىق پەن سەنىمدىلىكتى تاماشا ۇيلەستىرە بىلەدى. M3 E46 الىس ساپارلارعا ەش قيىندىقسىز توتەپ بەرە الادى جانە توزىمدىلىگىمەن ەرەكشەلەنەدى - جىلدامدىقتى ۇناتاتىن، ءبىراق ساپادان باس تارتقىسى كەلمەيتىن جۇرگىزۋشىلەر ءۇشىن ءمىنسىز تاڭداۋ.
Porsche Boxster S (987 ،2004-2012)
Boxster S - سپورتتىق رۋح پەن سەنىمدىلىكتىڭ تاماشا ۇيلەسىمى. بۇل كولىك تە دۇرىس كۇتىم جاسالعان جاعدايدا جۇزدەگەن مىڭ شاقىرىم جۇرە الادى. Porsche ينجەنەرياسىنىڭ دالدىگى بۇل مودەلدى ومىرشەڭ سپورتكارعا اينالدىرعان.
ناعىز «اڭىزدار»: ۇزدىك ۇشتىك
Porsche 911 Carrera (997 ،2005-2012)
Porsche ماركاسىنىڭ ەڭ تانىمال ءارى سۇيىكتى ۇلگىلەرىنىڭ ءبىرى. اتموسفەرالىق جانە تۋربينالى نۇسقالارى بار بۇل كولىك ۇزاق جولعا شىداس بەرەدى جانە دۇرىس كۇتىم كەزىندە سيرەك بۇزىلادى.
Audi TT (8J ،2008-2015)
ەكىنشى بۋىنداعى Audi TT ءوزىنىڭ مىقتىلىعىمەن كوزگە ءتۇستى. بۇل اۆتوموبيلدىڭ ارتىقشىلىعى، ساپالى جيناق پەن ءتوزىمدى موتور. ۋاقتىلى قىزمەت كورسەتىلسە، ول دا ءجۇز مىڭداعان شاقىرىمدى وڭاي ەڭسەرە الادى.
Mercedes-Benz E- Class (W124 ،1984-1995)
رەيتينگتىڭ كوشىن ايگىلى W124 مودەلى باستايدى. ول سوڭعى ونجىلدىقتارداعى ەڭ سەنىمدى كولىكتەردىڭ ءبىرى رەتىندە مويىندالعان. اسىرەسە 1993-جىلعا دەيىن شىعارىلعان 6 تسيليندرلى نۇسقالار جوعارى باعالانادى. بۇل مودەل ءوز ءداۋىرىنىڭ مىزعىماس ساپا سيمۆولىنا اينالدى.
نەمىس كولىكتەرى نەلىكتەن ومىرشەڭ بولادى؟
باستى سەبەپ - جوعارى ساپالى ماتەريالدار، وندىرىستەگى دالدىك پەن ينجەنەرلىك شەبەرلىك. ءبىراق كولىكتىڭ قانشالىقتى ۇزاق قىزمەت ەتەتىنى يەسىنىڭ كۇتىمىنە دە تىكەلەي بايلانىستى. ۋاقتىلى ماي مەن سۇزگىلەردى اۋىستىرۋ، سالقىنداتۋ جۇيەسىن تەكسەرۋ جانە ءتۇپنۇسقا بولشەكتەردى پايدالانۋ كولىكتىڭ ءومىرىن ونداعان جىلعا ۇزارتادى.
ميفتەر مەن شىندىق
ميف: بارلىق نەمىس كولىگى ءمىنسىز جانە ەشقاشان بۇزىلمايدى.
شىندىق: ولار سەنىمدى، ءبىراق ۇزاق قىزمەت ەتۋى تەك دۇرىس كۇتىمگە بايلانىستى.
ميف: ەسكى نەمىس كولىكتەرى ۇنەمى قىمبات جوندەۋ تالاپ ەتەدى.
شىندىق: ەگەر ۋاقتىلى قىزمەت كورسەتىلسە، ەسكى ۇلگىلەر دە ۇلكەن شىعىنسىز ۇزاق جىل قىزمەت ەتە الادى.
نەمىس كولىگىنە كۇتىم جاساۋ بويىنشا كەڭەستەر:
تەحنيكالىق جاعدايدى ۇنەمى باقىلاڭىز؛
ءتۇپنۇسقا قوسالقى بولشەكتەر قولدانىڭىز؛
ماي مەن سۇزگىلەردى ۋاقتىلى اۋىستىرىڭىز؛
كولىكتى شامادان تىس جۇكتەمەڭىز جانە قاتتى جۇرگىزۋدەن اۋلاق بولىڭىز.
نەمىس اۆتوكولىكتەرىنىڭ تاريحي ماڭىزى
Mercedes-Benz E- Class W124 مىنا كولىكتەر 1990-جىلدارى ءوز ساناتىنداعى ەڭ كوپ ساتىلعان جانە سەنىمدىلىگىمەن اڭىزعا اينالعان مودەل.
Porsche 911 Carrera 997 - ءالى كۇنگە دەيىن الەمدەگى ەڭ تانىمال سپورتكارلاردىڭ ءبىرى.
BMW M5 E39 - قۋاتى جانە بەرىكتىگىمەن ءوز ءداۋىرىنىڭ سيمۆولىنا اينالعان كولىك.