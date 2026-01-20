ۋاقىتپەن تايتالاسقان سۇلۋلىق: تاريحتاعى ەڭ ادەمى Maserati مودەلدەرى
استانا. KAZINFORM - اۆتوموبيل تاريحىنداعى ەڭ كوركەم كولىكتەردىڭ قاتارىندا Maserati ماركاسىنىڭ ورنى ايرىقشا. ءبىر عاسىرعا جۋىق ۋاقىت بويى يتاليالىق برەند ءسان مەن تالعامنىڭ، جىلدامدىق پەن كەربەزدىكتىڭ سيمۆولىنا اينالىپ كەلەدى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
Maserati - بۇل جاي عانا كولىك ەمەس، بۇل ونەر تۋىندىسى. بۇگىن الەمدە شىعارىلعان ەڭ ادەمى Maserati مودەلدەرىنە شولۋ جاساپ، اۆتوسۇلۋلىقتان شابىت الۋعا شاقىرامىز.
Maserati Mistral
1963-1970-جىلدارى شىعارىلعان ەكى ورىندىق گران-تۋريزمو الىس ساپارعا ارنالعان جىلدام ءارى جايلى كولىك رەتىندە ويلاستىرىلدى. بارلىعى 844 كۋپە جانە 124 رودستەر جاسالعان.
ديزاينىن ايگىلى پەترو فرۋا ازىرلەگەن Mistral ءوز ءداۋىرىنىڭ ەڭ ءستيلدى سپورتكارلارىنىڭ بىرىنە اينالدى. سىمباتتى ءپىشىنى مەن تالعامپاز سىزىقتارى بۇگىنگە دەيىن كلاسسيكالىق ەستەتيكانىڭ ۇلگىسى سانالادى.
Maserati Tipo 61 Birdcage
1959-1961-جىلدارى جارىسقا قاتىسۋشىلار ءۇشىن شىعارىلعان بۇل مودەل «Birdcage» - «قۇس تورى» دەگەن لاقاپ اتقا يە بولدى. بۇعان سەبەپ – 200 دەن استام دانەكەرلەنگەن تۇتىكتەن تۇراتىن ەرەكشە جەڭىل شاسسي.
بارلىعى 17 دانا عانا شىعارىلعان Tipo 61- ءدىڭ ديزاينىن دجۋليو الفەري جاساعان. ۇزىن ارتقى بولىگى مەن تومەن اينەگى وعان قايتالانباس جارىس ستيلىن سىيلادى.
Maserati GranSport
2004-جىلى جەنيەۆا اۆتوسالونىندا تانىستىرىلىپ، 2007-جىلعا دەيىن وندىرىلگەن بۇل سپورتتىق كۋپە فرەنك ستيۆەنسوننىڭ قولتاڭباسىن تانىتادى.
400 ات كۇشى بار قوزعالتقىشى، جەتىلدىرىلگەن اەروديناميكاسى مەن سپورتتىق ينتەرەرى GranSport-تى ناعىز جىلدامدىققا ارنالعان كولىككە اينالدىردى.
Maserati 5000 GT
1959-1966-جىلدارى بار-جوعى 34 دانا عانا شىعارىلعان بۇل ليۋكس كۋپە ەڭ باي تاپسىرىس بەرۋشىلەرگە ارنالعان. العاشقى ۇلگىسى يران شاحى ءۇشىن ارنايى جاسالدى.
ديزاينەر كارلو اندەرلوني پارسى باروككو ساۋلەتىنەن شابىت العان. 5000 GT قوزعالىسسىز تۇرسا دا، جىلدامدىقتى سەزدىرەتىن سيرەك مودەلدەردىڭ ءبىرى سانالادى.
Maserati Quattroporte
«ءتورت ەسىك» دەگەن ماعىنانى بىلدىرەتىن Quattroporte 1963 -جىلدان 2023-جىلعا دەيىن ۇزدىكسىز شىعارىلدى. التى بۋىن اۋىستىرعانىنا قاراماستان، بۇل مودەل ءاردايىم زاماناۋي ءارى ءساندى بولىپ قالا ءبىلدى.
Quattroporte - سپورتتىق مىنەز بەن بيزنەس-كلاسس جايلىلىعىن شەبەر ۇيلەستىرگەن سەدان.
Maserati Ghibli
1967-1973-جىلدارى شىعارىلعان ەكى ەسىكتى گران-تۋريزمو اتاۋىن ليۆيا شولىنەن سوعاتىن ىستىق جەلدەن العان. ديزاينەرى - جاس دجوردجەتتو دجۋدجارو.
اكۋلا تۇمسىعىنا ۇقساس الدىڭعى بولىگى، اشىلىپ-جابىلاتىن شامدارى مەن بىلعارى ورىندىقتارى Ghibli- ءدى 1960-جىلدارداعى ەڭ ۇزدىك سپورتكارلار قاتارىنا قوستى.
Maserati MC20
2020-جىلدان باستاپ شىعارىلىپ كەلە جاتقان بۇل سۋپەركاردىڭ اتاۋى Maserati Corse 2020 دەگەندى بىلدىرەدى. قانات ءتارىزدى ەسىكتەرى بار كۋپەنىڭ ديزاينەرى - كلاۋس بۋسسە.
630 ات كۇشى بار V6 قوزعالتقىشى، ۇزىن كاپوتى مەن تومەن توبەسى MC20-نى الەمدەگى ەڭ سۇلۋ زاماناۋي سپورتكارلاردىڭ بىرىنە اينالدىردى.
Maserati MC12
2004-2005-جىلدارى بار بولعانى 50 دانا، ال FIA GT چەمپيوناتىنا ارناپ قوسىمشا 12 دانا شىعارىلعان. جالپى سانى - 62 كولىك.
فرەنك ستيۆەنسون جاساعان MC12 - تەك قۋاتتى عانا ەمەس، ۆيزۋالدى تۇرعىدان دا اڭىزعا اينالعان جارىس كولىگى. ۇلكەن سپويلەرى مەن كەڭ كورپۋسى جوعارى قىسىم كۇشىن قامتاماسىز ەتتى.
Maserati 300 S
1955-1958-جىلدارى FIA الەم چەمپيوناتىنا قاتىسۋ ءۇشىن جاسالعان. بارلىعى 26 دانا شىعارىلعان.
ديزاينەر مەداردو فانتۋتستسي جاساعان بۇل بوليد ءوزىنىڭ كلاسسيكالىق جارىس ستيلىمەن ەرەكشەلەندى. 300 S كوپتەگەن فيلمدەردە كورىنىپ، ءتىپتى لەوناردو دي كاپريونىڭ سۇيىكتى كولىكتەرىنىڭ ءبىرى بولعان.
Maserati GranTurismo
2007-2019-جىلدارى العاشقى بۋىنى، ال 2023-جىلدان باستاپ ەكىنشى بۋىنى قايتا شىعارىلدى.
ماگني مەن اليۋميني قورىتپاسىنان جاسالعان بۇل تولىق جەتەكتى گران-تۋرەر اسقاق سىزىقتارىمەن، ۇيلەسىمدى ديزاينىمەن Maserati فيلوسوفياسىن تولىق اشىپ كورسەتەدى.
Maserati - بۇل تەك ينجەنەريا ەمەس، بۇل ەستەتيكا، تاريح جانە مىنەز. ءاربىر مودەلى ءوز ءداۋىرىنىڭ رۋحىن بەينەلەپ، اۆتوموبيل الەمىندە ماڭگىلىك سۇلۋلىقتىڭ سيمۆولى بولىپ قالا بەرەدى.