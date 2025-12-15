اقىلى جولدارداعى تولەم جاساۋ ەرەجەلەرى جەڭىلدەيدى - كولىك مينيسترلىگى
استانا. KAZINFORM - ق ر كولىك مينيسترلىگى اقىلى تاسجولدارداعى تولەم جاساۋ تارتىبىنە قاتىستى ەرەجەلەردى جاڭارتۋعا كىرىستى.
جاڭارتىلعان تاسىلدەر جۇرگىزۋشىلەرگە تولەمدى ۋاقىتىلى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن قوسىمشا ۋاقىت پەن مۇمكىندىكتەر ۇسىنىپ، تولەم جاساۋ ۇدەرىسىن بارىنشا ىڭعايلى ءارى تۇسىنىكتى ەتۋدى كوزدەيدى.
قولدانىستاعى نورماعا سايكەس، ەگەر جۇرگىزۋشى جولاقىسىن جەتى كۇنتىزبەلىك كۇن ىشىندە تولەمەسە، سەگىزىنشى كۇنى ماتەريالدار ق ر «اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى» كودەكسىنە سايكەس بەلگىلەنگەن تارتىپپەن كولىك باقىلاۋ ورگاندارىنا جولدانادى.
- الداعى ۋاقىتتا جەڭىل ءارى ىڭعايلى مەحانيزم ەنگىزىلەدى: ەگەر جەكە تۇلعا جولاقىسىن پايدالانعان كۇننەن باستاپ وتىز كۇنتىزبەلىك كۇن ىشىندە تولەم جاساماسا، ماتەريالدار وتىز ءبىرىنشى كۇنى ق ر «اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى» كودەكسىنە سايكەس كولىك باقىلاۋ ورگاندارىنا جولدانادى.
بۇعان قوسا، بۇرىنعى تارتىپتە جەكە جانە زاڭدى تۇلعالارعا بولەك تالاپتار قاراستىرىلماعان بولسا، ەندى زاڭدى تۇلعالار ءۇشىن جەكە مەحانيزم ەنگىزىلەدى. جاڭا نورماعا سايكەس، ەگەر زاڭدى تۇلعا ەسەپتىك كەزەڭنەن كەيىنگى ايدىڭ 20 سىنا دەيىن تولەم جاساماسا، ماتەريالدار كەلەسى كۇنى كولىك باقىلاۋ ورگاندارىنا جولداناتىن بولادى، - دەپ ءتۇسىندىردى ۆەدومستۆودان.
ۇسىنىلىپ وتىرعان وزگەرىستەر جۇرگىزۋشىلەرگە تولەم جاساۋ ۇدەرىسىن ىڭعايلى ەتۋگە، تولەم مەرزىمىن ۇلعايتۋعا جانە وبەكتيۆتى سەبەپتەرگە بايلانىستى تولەم جاسالماعان جاعدايدا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلۋ قاۋپىن ازايتۋعا باعىتتالعان.
ايتا كەتەيىك، قازاۆتوجول 350 شاقىرىم اقىلى جول ۋاقىتشا تەگىن بولاتىنىن حابارلادى.