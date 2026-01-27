اقىلى جولدار ارقىلى 2026-جىلى ءجۇرۋ قۇنى قانشا تەڭگە بولادى
استانا. KAZINFORM - بيىل ەلىمىزدەگى اقىلى جولداردىڭ تاريفىن كوتەرۋ ماسەلەسى قارالىپ جاتقان جوق. بۇل تۋرالى ق ر كولىك مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
- قازىرگى ۋاقىتتا جول ءجۇرۋ تاريفتەرى الدىن الا تولەم جانە كەيىنگى تولەم كەزىندە كولىكتىڭ اۆتوماتتاندىرىلعان جۇيەسىندە (ك ا ج) جەڭىل كولىكتەر ءۇشىن - 2/2,7 تەڭگە/ك م، ال جۇك كولىكتەرىنە جۇك كوتەرگىشتىگى مەن جول ساناتىنا بايلانىستى 8/9,7 تەڭگە/ك م- دەن 41/48 تەڭگە/ك م- گە دەيىنگى مولشەردى قۇرادى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆونىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
1-ساناتتاعى ۋچاسكەلەر بويىنشا الدىن الا تولەم جانە كەيىنگى تولەم كەزىندە:
- جەڭىل اۆتوكولىكتەر - 2/2,7 تەڭگە/ك م؛
- 16 ورىنعا دەيىنگى اۆتوبۋستار جانە 2,5 تونناعا دەيىنگى جۇك كولىكتەرى - 8/9,7 تەڭگە/ك م؛
- 32 ورىنعا دەيىنگى اۆتوبۋستار جانە 5,5 تونناعا دەيىنگى جۇك كولىكتەرى - 16/19 تەڭگە/ك م؛
- 32 ورىننان جوعارى اۆتوبۋستار جانە 10 تونناعا دەيىنگى جۇك كولىكتەرى - 24/29 تەڭگە/ك م؛
- 15 تونناعا دەيىنگى جۇك كولىكتەرى - 33/39 تەڭگە/ك م؛
- 15 توننادان جوعارى جۇك كولىكتەرى - 41/48 تەڭگە/ك م.
2-ساناتتاعى ۋچاسكەلەر بويىنشا، الدىن الا تولەم جانە كەيىنگى تولەم كەزىندە:
- جەڭىل اۆتوكولىكتەر - اقى الىنبايدى
- 16 ورىنعا دەيىنگى اۆتوبۋستار جانە 2,5 تونناعا دەيىنگى جۇك اۆتوكولىكتەرى - 6/7,6 تەڭگە/ك م؛
- 32 ورىنعا دەيىنگى اۆتوبۋستار جانە 5,5 تونناعا دەيىنگى جۇك اۆتوكولىكتەرى - 13/15 تەڭگە/ك م؛
- 32 ورىننان جوعارى اۆتوبۋستار جانە 10 تونناعا دەيىنگى جۇك اۆتوكولىكتەرى - 19/23 تەڭگە/ك م؛
- 15 تونناعا دەيىنگى جۇك اۆتوكولىكتەرى - 26/30,6 تەڭگە/ك م؛
- 15 توننادان جوعارى جۇك اۆتوكولىكتەرى - 32/38 تەڭگە/ك م.
- قازىرگى ۋاقىتتا 2026-جىلعا تاريفتەردى وزگەرتۋ ماسەلەسى قاراستىرىلىپ جاتقان جوق، - دەپ ناقتىلادى مينيسترلىك.
بۇعان دەيىن 2025-جىلى اقىلى جولداردان 90 ميلليارد تەڭگەگە تارتا قاراجات جينالعانىن جازعان ەدىك.