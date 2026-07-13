اقىلى جولدارداعى ابونەمەنتتىڭ باعاسى جانە ونى الۋ جولدارى قانداي
استانا. KAZINFORM - ول ءۇشىن كولىك اقىلى جولدار ۋچاسكەسىنە ىرگەلەس اۋدانداردا تىركەلۋ قاجەت (كولىك قۇرالىنىڭ تىركەلگەن جەرى ق ر ءى ءى م دەرەكتەر قورىنان الىنادى) جانە جول اقىسى ءۇشىن قارىزى بولماۋى ءتيىس.
ابونەمەنتتى الۋ ءۇشىن ونلاين، كليەنتتەرمەن جۇمىس ىستەۋ ورتالىعىنا نەمەسە اقى تولەۋ پۋنكتىنە بارىپ ءوتىنىم بەرۋگە بولادى.
ابونەمەنتتەردىڭ قۇنى:
1. ءبىر ايلىق ابونەمەنت (كۇنتىزبەلىك 30 كۇن):
- جەڭىل كولىكتەرگە قاراستىرىلماعان؛
- 16 ورىنعا دەيىنگى اۆتوبۋستار جانە جۇك كوتەرگىشتىگى 2,5 تونناعا دەيىنگى جۇك اۆتوموبيلدەرى ءۇشىن - I ساناتتاعى اۆتوموبيل جولدارى بويىنشا - 2 ا ە ك (8650 تەڭگە)، II جانە III ساناتتاعى اۆتوموبيل جولدارى بويىنشا - 1 ا ە ك (4 325 تەڭگە)؛
- 32 ورىنعا دەيىنگى اۆتوبۋستار جانە جۇك كوتەرگىشتىگى 5,5 تونناعا دەيىنگى جۇك اۆتوموبيلدەرى ءۇشىن - I ساناتتاعى اۆتوموبيل جولدارى بويىنشا - 4 ا ە ك (17300 تەڭگە)، II جانە III ساناتتاعى اۆتوموبيل جولدارى بويىنشا - 2 ا ە ك (8650 تەڭگە)؛
- 32 ورىننان اساتىن اۆتوبۋستار جانە جۇك كوتەرگىشتىگى 10 تونناعا دەيىنگى اۆتوپوەزدار ءۇشىن - I ساناتتاعى اۆتوموبيل جولدارى بويىنشا - 6 ا ە ك (25 950 تەڭگە)، II جانە III ساناتتاعى اۆتوموبيل جولدارى بويىنشا - 3 ا ە ك (12 975 تەڭگە)؛
- جۇك كوتەرگىشتىگى 10 توننادان اساتىن، ءبىراق 15 توننادان اسپايتىن جۇك اۆتوموبيلدەرى ءۇشىن - I ساناتتاعى اۆتوموبيل جولدارى بويىنشا - 8 ا ە ك (34600 تەڭگە)، II جانە III ساناتتاعى اۆتوموبيل جولدارى بويىنشا - 4 ا ە ك (17300 تەڭگە)؛
- جۇك كوتەرگىشتىگى 15 توننادان اساتىن جۇك اۆتوموبيلدەرى، ونىڭ ىشىندە تىركەمەلەرى بار جۇك اۆتوموبيلدەرى مەن ەرشىكتى تارتقىشتار ءۇشىن - I ساناتتاعى اۆتوموبيل جولدارى بويىنشا - 10 ا ە ك (43250 تەڭگە)، II جانە III ساناتتاعى اۆتوموبيل جولدارى بويىنشا - 5 ا ە ك (21625 تەڭگە).
2. ءبىر جىلدىق ابونەمەنت (كۇنتىزبەلىك 365 كۇن):
- جەڭىل كولىكتەر ءۇشىن - 1 ا ە ك (4325 تەڭگە)؛
- 16 ورىنعا دەيىنگى اۆتوبۋستار جانە جۇك كوتەرگىشتىگى 2,5 تونناعا دەيىنگى جۇك اۆتوموبيلدەرى ءۇشىن - I ساناتتاعى اۆتوموبيل جولدارى بويىنشا - 20 ا ە ك (86500 تەڭگە)، II جانە III ساناتتاعى اۆتوموبيل جولدارى بويىنشا - 12 ا ە ك (51900 تەڭگە)؛
- 32 ورىنعا دەيىنگى اۆتوبۋستار جانە جۇك كوتەرگىشتىگى 5,5 تونناعا دەيىنگى جۇك اۆتوموبيلدەرى ءۇشىن - I ساناتتاعى اۆتوموبيل جولدارى بويىنشا - 40 ا ە ك (173000 تەڭگە)، II جانە III ساناتتاعى اۆتوموبيل جولدارى بويىنشا - 24 ا ە ك (103800 تەڭگە)؛
- 32 ورىننان اساتىن اۆتوبۋستار جانە جۇك كوتەرگىشتىگى 10 تونناعا دەيىنگى اۆتوپوەزدار ءۇشىن - I ساناتتاعى اۆتوموبيل جولدارى بويىنشا - 60 ا ە ك (259500 تەڭگە)، II جانە III ساناتتاعى اۆتوموبيل جولدارى بويىنشا - 36 ا ە ك (155700 تەڭگە)؛
- جۇك كوتەرگىشتىگى 10 توننادان اساتىن، ءبىراق 15 توننادان اسپايتىن جۇك اۆتوموبيلدەرى ءۇشىن - I ساناتتاعى اۆتوموبيل جولدارى بويىنشا - 80 ا ە ك (346000 تەڭگە)، II جانە III ساناتتاعى اۆتوموبيل جولدارى بويىنشا - 48 ا ە ك (207600 تەڭگە)؛
- جۇك كوتەرگىشتىگى 15 توننادان اساتىن جۇك اۆتوموبيلدەرى، ونىڭ ىشىندە تىركەمەلەرى بار جۇك اۆتوموبيلدەرى مەن ەرشىكتى تارتقىشتار ءۇشىن - I ساناتتاعى اۆتوموبيل جولدارى بويىنشا - 100 ا ە ك (432500 تەڭگە)، II جانە III ساناتتاعى اۆتوموبيل جولدارى بويىنشا - 60 ا ە ك (259500 تەڭگە).
ابونەمەنتتى راسىمدەۋ جولدارى:
1. 1403 بايلانىس ورتالىعى ارقىلى
- تاڭداعان ابونەمەنتتىڭ قۇنىنا سايكەس كولىك قۇرالىنىڭ نومىرىنە قاراجات سالىپ، قىزمەتتى قوسۋ ءۇشىن 1403 بايلانىس ورتالىعىنا حابارلاسۋ كەرەك.
2. kaztoll.kz سايتى ارقىلى
- kaztoll.kz سايتىنا تىركەلۋ؛
- كولىك قۇرالىڭىز تۋرالى دەرەكتەردى تولتىرۋ؛
- «ابونەمەنتتى راسىمدەۋ» بولىمىنە ءوتىپ، وزىڭىزگە قاجەتتى ابونەمەنتتىڭ ءتۇرىن تاڭداۋ (ايلىق، جىلدىق).
3. اقى تولەۋ پۋنكتتەرى (ا ت پ) نەمەسە كليەنتتەرمەن جۇمىس ىستەۋ ورتالىقتارى ارقىلى (ك ج و)
- ا ت پ نەمەسە ك ج و وپەراتورلارىنا حابارلاسۋ
- ابونەمەنتتى وزىڭىزگە ىڭعايلى ادىسپەن تولەۋ (كارتا، اقشالاي نەمەسە ينتەرنەت-بانكينگ ارقىلى).
ايتا كەتەلىك قازاقستانداعى جول اپاتتارىنىڭ %91 جۇرگىزۋشىلەردىڭ كىناسىنەن بولاتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.